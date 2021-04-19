蘭萱KTV同台高嘉瑜飆歌　「港湖胖虎」自爆曾拿歌唱節目冠軍

▲高嘉瑜（左）參加蘭萱的網路節目。（圖／翻攝自蘭萱Single More）



政治中心／台北報導

資深媒體人蘭萱近日同框「歌聲獨特」的民進黨立委高嘉瑜，兩人同台飆歌外，高嘉瑜還加碼透露，對自己的歌藝很有信心，甚至還拿過歌唱節目冠軍。

蘭萱近期在YouTube上開設個人頻道「蘭萱Single More」，與網友們分享她對單身生活的想法與經驗。最新一集節目19日上線，蘭萱邀請高嘉瑜到聚唱派對一起聊天唱歌。蘭萱也在影片中替網友解密，高嘉瑜是如何保持健康的心態、建立起自信心；明明有男朋友，為什麼還選擇不結婚？

高嘉瑜因獨特唱腔走紅，《隱形的翅膀》是她的招牌歌。她表示，自己讀北一女的時候考完試會去唱歌，也覺得自己蠻會唱，甚至參加過藝人吳宗憲主持的歌唱節目《Jacky Show》，「有3個參賽者我拿冠軍」。

她自爆，也曾參加中華電信比賽，甚至去KTV練習很多次，比賽曲名是陳綺貞的《小步舞曲》，但當時音樂一下卻不知道怎麼唱，因為版本不一樣。高嘉瑜說，自己雖沒有圓歌星夢，不斷走音破音卻還一直唱，只想證明自己唱歌不難聽。

在節目一開始，高嘉瑜唱了歌手蔡依林、王菲等人的歌曲，蘭萱表示，她的歌路很廣且蠻有個性的。高嘉瑜說，這個說好聽做自己，說難聽就是自我中心，個性比較獨立的她，高中念北一女就開始基隆台北兩地通車，高三起就外宿姑姑家。

高嘉瑜認為，自己不喜歡麻煩家人，「像是孤鳥」但也蠻隨和的，她坦言自己有比較孤僻的一面， 平常跑攤、工作之餘，幾乎沒有應酬，比較常跟北一女同學出去。

獨立的高嘉瑜其實有位交往多年的男友，蘭萱不禁提問，有男朋友不結婚選民不會有意見嗎？她則回應，現在大家觀念都很進步，偶有婆婆媽媽催促趕快去結婚 ，但她「不是擔心嫁不出去，而是擔心生不出來」。

高嘉瑜在節目中回憶，以前上小學時，媽媽在她上學前還沒起床，愛漂亮的自己會自己綁頭髮，卻被媽媽告狀到老師那裡，害得她遭禁止上學綁髮。

接著，高嘉瑜眼眶微濕地分享，上學時被老師針對的日子，她回憶，自己上課很愛講話，老師就請她臉朝外面，「高嘉瑜我不想看到你的臉」；就連下課時間和同學玩鬧踢椅子，也被老師處罰踢椅子一百下，到教室外面半蹲。她形容自己功課好、又漂亮，這是從小被老師訓練出來羞恥心。

她認為，不用把批評放在心上，因為長的美也會被說醜，歌唱得再好聽也會被說難聽，「認真就輸了，相信自己做自己。」蘭萱也補充，當你決定做你自己的時候，所有的決定是好是壞都是自己的選擇，接下來就是要承擔，因為這就是你的人生。