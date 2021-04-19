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文大開校安會議解決「怪人攻擊事件」　研議增設監視器和緊急按鈕

▲▼文大校安會議，校長徐興慶聽取同學意見。（圖／文化大學提供）

▲徐興慶聽取同學代表的意見。（圖／文化大學提供）

記者許展溢／台北報導

日前網路上流傳文化大學有學生遭已被退學的「怪人」陳先生攻擊，校長徐興慶今（19日）召集轄區警方、文大師長及心輔人員、學生會、宿委會、校務會議學生代表等舉行校安會議，除釐清外界誤解，並表示，校安是第一要務，恰可藉此機會全面檢視，請師生放心，會滴水不漏全面傾聽同學意見，並提出檢討報告。

一名學生在Dcard上發文，有名女學生15日凌晨在校內遭到攻擊，被怪異男子持黑色袋子砸中後背，導致跌倒、身體多處受傷，在網路引起各種討論。徐興慶昨天發聲明，希望大家停止獵巫，提到今將開會找出解決方案。這場會議文大先釐清目前關於傳聞的最新訊息，文大指出，據最新情況，除在網路上被指控的陳姓退學生否認涉案，自稱受害的女學生也已於昨天下午向警方說明經過，表示並無受到攻擊，且不想深究，但警方仍開給報案證明，換言之，目前並無具體事證證明發生攻擊事件或有受害人，更遑論加害人是誰。

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至於身心狀況特殊的陳生部分，文大表示，雖然他在三月時已被退學不具學生身分，但心輔人員表示，校方仍持續進行輔導關懷，及協助他與政府社工單位銜接取得協助，希望有助於未來他能把生活重心從學校移轉開來，心輔人員提到，陳生或有些異常表現，但跟網路描述的所謂「攻擊」很不一樣。

▲▼文化大學外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲文化表示，將研議增設監視器、照明、緊急按鈕及在校園廣泛張貼校安電話號碼。（圖／記者湯興漢攝）

徐興慶說，雖然目前並無具體事證證明有學生遭受攻擊，以及是否是陳先生所為，網路傳聞及部分錯誤報導，已對文大造成傷害，無論如何，加強校安維護仍是學校的要務，是今天會議重點，並希望能全面聽取學生意見。學生代表們認為，學校應該可以做得更多，如24小時K書中心的管理問題，或可增加門禁卡，監視器及照明是否足夠且正常運作？學生代表建議加強夜間巡邏人員以及校園死角巡邏密度，以及研議組成陪同學生夜間安心步行回宿舍的人員等。

山仔后派出所所長歐陽勳表示，監視器對於舉證非常重要，並提醒同學能盡量結伴同行，如果有出入校園的捷徑也要通報給學校知悉，另外，如果發生類似情況要跟校安人員聯絡，不要沒告知或報案就逕自採取「網路公審」。

徐興慶聽取師生意見後，指示總務處立即研議增設監視器、照明、緊急按鈕及在校園廣泛張貼校安電話號碼並公告師生周知，會親自與學生代表實地走一趟進行測試，另也會依學生要求提出檢討報告。副校長王淑音則希望警方能與校安人員配合進行全校校安健檢，務求給文大師生一個安心學習環境。

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