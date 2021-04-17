半夜持鋸嚇人！文大「伏羲神天響」遭控攻擊女大生　本人無奈出面

▲文大退學生回應了。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

中國文化大學一名女學生15日凌晨遭到攻擊，地點還是校園內，校方緊急說明，攻擊者是陳姓退學生，引起網路討論。對此，該名陳姓退學生相當無奈，出面表示，希望能跟女學生當面對質，釐清真相。

一名學生在Dcard上發文，有名女學生15日凌晨在校內遭到攻擊，被怪異男子持黑色袋子砸中後背，導致跌倒、身體多處受傷，往起網路討論。

校方緊急出面說明，攻擊者是一名陳姓退學生，該名學生在學時是心輔單位的重點對象。校方指出，陳男的脫序行為已有處理，觸法的部分也有報案，今年3月通過退學處分，陳男4月15日已經簽收。

▼遭影射攻擊女大生，文大退學男回應了。（圖／《東森新聞》）



儘管如此，學生依然相當不滿，曾有人晚間9點經過該名怪人身邊，怪人竟舉起鋸子，詢問該名學生「這麼晚了，想要去哪」，引起校園恐慌，校方則推拖「沒有影響到學校跟學生什麼」。

據了解，該名退學生自封「伏羲神天響」，這幾天都在K書中心寫字，或是在垃圾場幫學弟做書櫃，絕對沒有爬窗戶、或是攻擊人。

該名退學生相當無奈，希望女學生可以出來對質，如果真的有做，願意道歉，「我也會順便問她清楚，請問大典館外周圍是，到底是哪一個窗戶，還可以當聖誕老人，爬得進來，拿一包黑色的丟完她之後，細節講清楚。」

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