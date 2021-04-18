被指文大「怪客」攻擊女學生！校長籲停止獵巫：明開會找解決方案

▲徐興慶希望大家停止獵巫。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

文化大學一名女學生15日凌晨遭到攻擊，地點還是校園內，校方緊急說明，攻擊者是陳姓退學生，引起網路討論。對此，該名陳姓退學生相當無奈，出面表示，希望能跟女學生當面對質，釐清真相。不過到底實際情況為何引發各界議論，文大校長徐興慶今（18日）聲明希望大家停止獵巫，明天將召開會議找出解決方案。

一名學生在Dcard上發文，有名女學生15日凌晨在校內遭到攻擊，被怪異男子持黑色袋子砸中後背，導致跌倒、身體多處受傷，在網路引起各種討論。徐興慶表示，身為校長，有責任以最高標準檢視校園安全，網路上對學校的批評，若是事實，和行政團隊虛心接受立刻改善，不是事實的部分，也必須釐清說明，向大家還原學校處理的過程和現在的進度。



徐興慶聲明如下：

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不論網路或新聞，這兩天以大量的「怪客」、「怪人」，指稱「攻擊學生」的就是陳同學（目前已退學）。儘管網路貼文的同學只透過論壇發言，所有證據付之闕如，但學校已請警方大力協助，並動員大批人力著手調查。亦不斷呼籲貼文的同學、知情者、目擊者能幫助學校，說明當晚發生的情況，可惜至今，學校和警方都尚未接到任何回應。



在無人出面、沒有事證、不對稱的訊息大量投放之下，陳先生已被鎖定是「攻擊女同學的嫌犯」，形成一面倒的網路審判。不論實情為何，學校的腳步已高速前進。這兩天校安人員踏遍校園每個角落，昨天下午在大典館教室找到陳先生，隨即由警方與社工人員接手後續處理及輔導安置，也會持續追蹤。



陳先生已在警方關注中。但萬一嫌犯另有其人，一切都將錯失先機！除了網路，無人向校方警方回應，這是目前最棘手之處。

▲徐興慶強調，要基於人權的維護，保障陳先生的隱私。（圖／記者湯興漢攝）



至於被指控為嫌犯的陳先生，之前在校期間，他因身心狀況特殊，一直是心輔單位的高關懷對象，有完整的諮商紀綠；而脫序或違反校規的部分，學校也同樣列管處理。涉及違法的行為，校方亦一一向警方報案、教育部通報。



更精準的形容，陳先生在文大就學期間，他跟所有同學一樣，是文大的學生，學校是教育機構，必須教導他、關懷他，而不是放棄他。他就學的這些年來，不只諮商中心或學務處師長，我也親自去看過陳先生在校內寄居的場域。為了盡全力輔導，甚至還有師長被他控告。只是在校期間，他的隱私權跟受教權，我們也必須給予平等維護。



但因陳先生持續有違反校規行為，校方蒐集相關事證，今年一月送師生代表組成的獎懲會議通過獎懲，三月通過退學處分，四月十五日上午將退學通知書親交陳生簽收。在此同時，我們依然協助他離校後能取得相關社工單位的輔導和關懷。



陳先生在文大時，就跟所有同學一樣，擁有受教權，也要受校規的規範。因此他違反校規，我們懲處他；但他是有身心狀況和家庭狀況的弱勢族群，我們在資源可及的情況下以教育專業照顧他、輔助他，更要基於人權的維護，保障他的隱私。這些小心翼翼的細節，學校不可能大張旗鼓的張揚、自我表彰。但網路上一句句「學校都不處理」，確實對辛苦盡責的師長不盡公平。

▲徐興慶說，明天會召開會議，找出周全的解決方案。（圖／記者湯興漢攝）



目前校方除透過學生社群等管道發布校安訊息，提醒同學注意留心，遇可疑人士要通報校安中心或警方，同時也立即加強學校的巡邏密度。



此外，明天我會召開會議，請師長、學生會、宿委會、校務會議學生代表等，共同討論因此次事件引發的各項問題，全面傾聽同學的疑問，由教職員生以共識決，細緻且誠懇的找出周全的解決方案。

這對我們全體師生都是一次嚴謹的考驗，希望大家一起參與、共同支持！