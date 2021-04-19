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30歲女狼師染指男童！　同事怒揭「發生不正當關係」下場慘

▲▼ 哭泣,悲傷,男童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孤兒院女老師里根被同事發現，她和多名男童發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

美國佛州30歲孤兒院女老師里根（Reeghan Burgess）日前遭舉報，與多名男學生互動過從甚密，有可能發生不正當關係。警方調查後發現確實有此事，16日將里根依涉嫌與未成年人性交等8項罪名逮捕。

綜合外媒報導，里根過去在佛州夏洛特縣（Charlotte）的兒童中途之家「Crossroads Hope Academy」任教，不過同事在去年11月發現里根行徑怪異，多次發現她和院中多名未成年男童互動過親密，甚至做出超越師生間的行為，嚇得連忙通報相關單位，指控她和多名男童發生親密關係。

當地警方獲報後介入調查，夏洛特縣警長辦公室17日宣布，里根確實和多名男童發生過不正當關係，已在16日依涉嫌與未成年人性交等8項罪名逮捕她。

「Crossroads Hope Academy」也在17日發表聲明指出，去年11月起就有部分教職員感受到里根不恰當行徑，院方也在第一時間通報相關單位，並將她革職處分，這是院方成立8年以來，第一次碰到這種問題，「我們感到震驚和難過，一定會全力配合警方調查，把孩子安全和福祉擺在第一位。」

對此，律師愛德瑪（Adma Horowitz）指出，類似的情況男性受害者較少，不過數量仍相當龐大，已成為令人擔憂的趨勢，「女性虐待者的人數比大家認知的更為普遍」。

Official statement regarding the arrest of Reeghan Burgess: Our primary responsibility at Crossroads Hope Academy is to...

Crossroads Hope Academy 發佈於 2021年4月17日 星期六
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關鍵字：

Reeghan BurgessCrossroads Hope Academy孤兒院兒童中途之家

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