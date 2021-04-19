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邱于軒夫拿市府營養午餐案遭諷「黨豬」　罷韓二君子不起訴

▲台灣基進黨新聞部主任張博洋控邱于軒丈夫是利用裙帶關係拿標案的「黨豬」 。（圖／翻攝自Facebook／張博洋講Hak啦）

▲台灣基進黨新聞部主任張博洋控邱于軒丈夫是「黨豬」 。（圖／翻攝自Facebook／張博洋講Hak啦）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒先生張簡正偉，因承包高雄市多間校園營養午餐，被「罷韓四君子」之一的台灣基進黨新聞部主任張博洋在臉書上質疑他違反公職人員利益迴避法，並製圖指邱于軒夫妻是「黨豬」，該貼文則也被同為罷韓四君子的尹立轉貼至粉專「Weare高雄」，讓張簡正偉憤而提告，高雄地檢署偵結，認為是未超過合理評論的範圍，不起訴張、尹兩人。

▲▼ 罷韓團體尹立、張博洋拜會高雄市警局 。（圖／記者翁進忠攝）

▲罷韓四君子尹立(左)、張博洋(右) 。（資料圖／ETtoday記者攝）

台灣基進黨新聞部主任張博洋因不滿高雄市議員邱于軒的先生張簡正偉，在承攬高雄市中小學營養午餐標案中，未依公職人員利益衝突迴避法規定表明身分關係，於109年10月7日在粉專上寫下「什麼是黨豬」，並用國旗符號加上豬頭符號，並用邱于軒照片合成，附註「美豬進口，標示清楚自由選擇，黨豬進級，介入學校營養午餐」、「事業做很大，邱于軒老公移特權承包午餐標案，數量超過50所學校」等語，尹立同天也在「Wecare高雄」臉書上，轉貼該文，張簡正偉不滿提告公然侮辱以及毀損他人名譽加重誹謗。

張博洋和尹立出庭坦承，但否認有公然侮辱及加重毀謗，張博洋表示自己是參考前促轉會研究員吳佩蓉相關新聞報導和臉書文章，在經過相關查證後，以監督公務人員和揭弊角度來寫文章，「黨豬」一詞是參照美豬議題自創，希望能引起社會關注，並非貶抑。

然而，高雄地檢署偵查時，張簡正偉承包的3間學校標案，未依法揭露議員配偶身分，張簡坦承是「同事處理投標有疏漏」，若違反規定願意接受觸法。

檢方認定，張、尹兩人發表的文章內容，是懷疑邱的夫婿是否用特權取得標案或有其他違法不當的情況，未超過合理評論的範圍，即使措詞強烈，但主觀上沒有誹謗的惡意，雖令當事人感到不快或影響名譽，仍可認定未逾越合理評論，因此偵結兩人不起訴。

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