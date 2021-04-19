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英媒曝哈利返英奔喪「王室冷眼待見」！葬禮小動作洩「焦慮心情」

▲▼ 英國王子哈利17日參加菲利浦親王喪禮。（圖／路透）

▲英國王子哈利17日參加菲利浦親王喪禮。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

英國愛丁堡公爵菲利普親王葬禮於17日舉行，攜妻子梅根移居美國的哈利王子也返國奔喪，外界十分關注在「世紀訪問」後哈利王子與家人們的互動。不過，英媒卻表示，哈利此趟奔喪回英國，從溫莎城堡護送菲立普親王靈柩到聖喬治禮拜堂的這段路，就可以從哈利的神情、姿態看出他有多焦慮！

▲▼菲利普親王逝世，威廉與哈利王子兩兄弟入場時，並未並肩同行。（圖／路透）

▲菲利普親王逝世，威廉與哈利王子兩兄弟入場時，並未並肩同行。（圖／路透）

綜合外媒報導，本月17日下午在溫莎城堡附近的聖喬治教堂舉行葬禮，除了乘坐賓利禮車跟隨在隊伍後方的女王外，其餘王室成員皆以步行方式跟在靈車後面，沿路護送菲利普親王走完最後一程，而哈利和威廉王子走在第三排，兩人中間則安插了安妮公主的長子菲利普斯。

《太陽報》指出，英國行為專家詹姆斯（Judi James）表示，光從這段路就可以看出威廉和哈利兩人的個性差異，威廉王子在走路時毫無笑容、眼神直盯前方，心無旁鶩的跟著隊伍走；而哈利則多了一些小動作，像是用手拉了拉外套，或是走在哥哥後面時都聳了一下肩膀，「這些都是想增加自信的表現，但同時也顯露了他的不安和焦慮。」

▼王室成員從溫莎城堡護送菲立普親王靈柩到聖喬治禮拜堂。（影片取自youtube，如遭刪除請見諒。）

《每日郵報》則指出，哈利王子在和妻子梅根接受歐普拉專訪後首次回到英國面對家人，但姑姑安妮長公主、叔叔愛德華王子夫妻兩等人，都對哈利王子接受訪問一事十分不滿，全部站在女王的陣線，認為他的舉止十分駭人聽聞，僅有表妹尤金妮公主和負面新聞纏身的叔叔安德魯王子願意對他表示同情。

此外，外界也十分關注威廉王子與哈利王子兩人是否有破冰，有英國媒體就拍到，在為時50多分鐘的葬禮結束後，威廉、凱特夫婦與哈利共同步出教堂，3人也邊走邊交談，互動十分自然。肢體語言專家分析道，在走出教堂時，哈利自然地快步追上威廉與凱特，站在兩人中間，三人就這樣邊走邊聊，直到過了幾秒後，凱特才些許放慢步伐，讓兄弟單獨交談，這並不像是刻意設計的場景，而是真正兄弟同心的時刻。

▼威廉王子與哈利王子交談影片。（影片取自youtube，如遭刪除請見諒。）

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