紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」　她癱軟腳被門夾

▲紫衣男將女子拖到車廂間辱罵毆打。（圖／翻攝花蓮爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

打人就是不對！一名女網友表示，她18日乘坐桃園到花蓮的562班次莒光號，沒想到車上一名紫衣男竟直接毆打身旁的女子，還將對方拖拉到車廂的連結通道踢頭辱罵。

該名女網友在臉書社團「花蓮爆料公社」發文，表示當下看到紫衣男在車廂內不斷辱罵女子，嗆原住民是「華納（番仔，台語）」，更炫耀自己出入監獄多次，什麼都沒在怕。

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紫衣男不斷出手打女子巴掌，最後更把女子一路拖行到車廂的連結通道大罵，「多會玩？跟妳講人話妳不聽人話，在那邊酒醉不走路」，「妳到底在幹嘛，等下要下車了耶，不要白癡，我說妳不要再鬧了好不好？X妳X！我已經賭爛成這樣了，妳在玩什麼？」

▲▼女子被紫衣男踹頭，導致她的頭撞上旁邊牆壁。（圖／翻攝花蓮爆料公社）



期間，女子被打到發出悶哼聲，並用手腳卡住車門，似乎想逃離紫衣男的攻擊，但過程中都沒有說任何一句話。原PO錄影存證，表示當時車廂內的人都跑去別的車廂，加上擔憂男子攻擊，才沒上前阻止。

原PO表示，事後有請警察處理，得知男子是桃園人，女子是花蓮人，但警方僅柔性勸導，她身為旁人也無法給予更多幫助。

網友看完紛紛留言，「沒人敢去勸甚至壓制？」「打女人，真沒用」、「哇我的拳頭都硬了」、「太扯了，這男的根本施暴打習慣了」、「在公眾場合都敢這樣暴打了。回去不就被打得更嚴重」、「眾目睽睽之下還被打得這麼慘，在沒人的角落真不知道她的日子過得多悽慘？」