LIVE／自費打AZ疫苗「明10時開放預約」　指揮中心最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

台灣取得2批、逾30萬劑AZ疫苗，其中一批效期將於5/31到期，但自公費族群開打以來，打氣始終低迷，截至15日才突破3萬人。指揮中心也宣布，為加速疫苗接種速度，將於4/21開放1萬劑予民眾自費接種，19日上午10時即可先預約。針對最新的疫情防治，發言人莊人祥於14:00召開臨時記者會說明。

自費疫苗適用對象包含商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，沒有開放旅遊者；接種醫院為設有旅遊醫學門診之COVID-19疫苗接種專責醫院辦理，計31家（每縣巿至少1家，含離島縣巿）。自費者須自付掛號費、診察費、注射費，無法挑選疫苗。

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▲AZ疫苗將於明（19）日開放自費接種預約。（圖／指揮中心提供）

國內目前僅有AZ疫苗一種新冠疫苗，而它屬於多包裝劑型，一瓶可以提供約10人接種，不過湊人數成為醫院接種一大難題。莊人祥說，近日與醫院討論後研擬放寬單瓶疫苗接種人數，如果當天只開一瓶，至少要有8人；如果開2瓶以上，至少要打16人，不再強制每瓶疫苗一定要湊滿10人才能打。

至於第五、六類軍警和長照機構住民與照顧者何時開放接種？莊人祥回應，一直都在評估當中，但因為長照機構住民需要由醫師到機構施打，還在請衛生局盤點人力，也會看第四類施打情形做後續開放。