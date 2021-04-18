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噴槍+礦泉水輕鬆破壞娃娃機窗　高中肄業男：我網路學的

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區建國路三段的一間夾娃娃機店遭人偷竊，警方調閱監視器時發現，竊賊破壞機台的方式，竟然是拿噴槍跟礦泉水，完全不費力就破壞機窗、偷走裡頭的小型3C產品以及紀念幣；警方調閱監視器掌握一名陳姓男子犯案，經過通知到案說明，他坦承犯案，至於利用噴槍跟冰礦泉水犯案，他說是從網路學來的。

7日凌晨1點多，一名郭姓男子報案表示，自己位於鳳山區建國路三段的夾娃娃店，機台遭破壞、物品被偷走；警方調閱監視器畫面，發現1名身穿深色外套、戴著口罩的男子，利用疑似小噴槍在機台前，對機窗玻璃加熱，再用礦泉水澆淋在加熱的地方，隨後就離開，不久玻璃產生反應，不到1分鐘內的時間就整個碎裂，這名戴口罩的男子輕鬆的把手伸向玻璃，玻璃應聲整個破開，他就拿走裡頭的物品，犯案過程不到3分鐘。

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方掌握一名屏東45歲的陳姓男子涉案，陳高中肄業目前待業，到案後坦承犯案，併供述因為夾很久都夾不到物品，所以一怒之下才用噴槍跟冰礦泉水來犯案。但因他犯案手法特殊，利用「熱脹冷縮」的方式相當罕見，警方特別詢問為何會採用這種方式？陳嫌供稱是從網路影片學到的，似乎避重就輕，警方採保留態度，將他函送法辦。

類似的案例發生在2016年，一名郭姓男子在苓雅區的娃娃機店用自製瓦斯噴槍，以吸盤吸附在娃娃機的玻璃上燒灼，等待溫度足夠後才拿鑰匙在玻璃上挖洞，玻璃因為熱漲冷縮，整片瞬間破裂，犯案手法猶如電影情節，也讓當時承辦員警也不禁直呼「賊仔狀元才」。

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山出現台版馬蓋先，用科學原理來犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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