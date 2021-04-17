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網紅辣媽餵母乳被罵！大馬空姐PO照卻萬人激讚「世上最溫馨照片」

▲▼網紅辣媽餵母乳被罵！大馬空姐PO照卻萬人激讚「世上最溫馨照片」。（圖／翻攝自Instagram／cherry_quahst）

▲大馬網紅辣曬哺乳自拍，驚豔上萬粉絲。（圖／翻攝自Instagram／cherry_quahst，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣辣媽部落客Michelle近日在臉書分享哺乳照，被部分網友指責裸露、應注意公德心。不過，馬來西亞空姐網紅Cherry Quahst最近也曬出哺乳照，卻獲得一面倒好評，還有粉絲感動盛讚「世上最溫馨的照片」，掀起熱議。

今年30歲的Cherry Quahst不僅五官精緻、面容姣好，而且身材火辣，過去在亞洲航空AirAsia擔任空服員時，更被評選為「最有吸引力的空姐」之一，在Instagram上擁有162.8萬的粉絲。之後，她與富商男友愛情長跑8年，2019年順利結婚，同年底迎來第一個女兒。

▲▼網紅辣媽餵母乳被罵！大馬空姐PO照卻萬人激讚「世上最溫馨照片」。（圖／翻攝自Instagram／cherry_quahst）

▲大馬網紅在IG上分享哺乳的點點滴滴，被網友盛讚是「世上最溫馨的照片」。

去年10月，Cherry Quahst宣布迎來第二胎，好在大女兒很懂事，自動斷奶，讓她得以休息。不過，二女兒出生後，她還是堅持餵母乳，即便辛苦，她也不放棄，「我也經歷過流血奶，乳頭破損等等，還好有專業泌乳師教我、老公鼓勵我才繼續。媽媽都是偉大的，那種痛我懂，最重要把寶貝照顧好！」

近日，Cherry Quahst曬出多張哺乳照，分享與女兒的點點滴滴。許多網友看完紛紛留言，「偉大的媽媽」、「世界上最溫馨的照片之一，哺乳的媽媽很偉大」、「母愛好美」、「吃母奶的小孩最健康」、「無論內在外在，你都是最美媽媽！」引發迴響。

▼Cherry Quahst慈愛地哺乳二女兒。

▲▼網紅辣媽餵母乳被罵！大馬空姐PO照卻萬人激讚「世上最溫馨照片」。（圖／翻攝自Instagram／cherry_quahst）

▼Cherry Quahst曾被評選為「最有吸引力的空姐」之一。

▲▼網紅辣媽餵母乳被罵！大馬空姐PO照卻萬人激讚「世上最溫馨照片」。（圖／翻攝自Instagram／cherry_quahst）

▲▼網紅辣媽餵母乳被罵！大馬空姐PO照卻萬人激讚「世上最溫馨照片」。（圖／翻攝自Instagram／cherry_quahst）

▲▼網紅辣媽餵母乳被罵！大馬空姐PO照卻萬人激讚「世上最溫馨照片」。（圖／翻攝自Instagram／cherry_quahst）

 

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