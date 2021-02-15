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穿敵對球衣的人跌倒了⋯你會扶嗎？研究：人會幫沒同理心找藉口

▲▼1986年世界杯足球賽八強賽，馬拉度納帶領阿根廷擊敗宿敵英格蘭。（圖／路透）

▲敵對的人跌倒，你會扶嗎？（示意圖／路透）

文／ 史帝芬．馬汀、約瑟夫．馬克斯（ Stephen Martin, Joseph Marks），譯者／陳正芬

摘自／時報出版《憑什麼相信你？：掌握8大影響力特質，增強自身可信度，洞悉他人話語背後的真相

有時人似乎能約束自己的同理心，導致原本對他人受苦會產生的正向情緒反應變得遲鈍。無法感同身受，會使人較容易違背道德準則與助人的行為規範，言外之意或許是人會積極做一些有違人性的事，或者就只是擦身而過，忽視傳訊者的求助。

只要把不伸出援手合理化，就能輕易忽視柔弱傳訊者所受的苦，這件事真令人不開心。假設富人貝琳達在上班途中，經過一位無家可歸的人，這個衣衫襤褸的人一看就知道飢腸轆轆又沮喪，他舉著牌子請大家給點零錢。貝琳達可以讓與生俱來的同理心指引她停下腳步放幾個硬幣，也可以用理性來壓抑這些感情，例如告訴自己，她不可能給每一位無家可歸的人錢、這個人可能把錢花在酒精和毒品上、她的捐款無法解決問題，反而鼓勵這個人繼續乞討，捐給街友慈善團體或許比較合理。這些反對意見是否具正當性另當別論，重點是當這些反對意見容許她不去同理和幫助時，也使她對自己的決定感到心安理得。

為了限制自己不對脆弱的人表現同理心，有個認知的對策是，無視他們具備的人性特質。普林斯頓大學的近期研究顯示，當我們看到不堪的人，例如街友或吸毒上癮者，腦部負責理解他人的部位會變得不活躍，換言之，我們認為這些人較不具人性特質，他們的道德價值在他人眼中大幅降低，於是我們不表現憐憫或慈悲，對這些人的感情降到最低點。

去人性化在人類行為中扮演重要角色，在某些情況下是我們自身的幸福感甚至生存的關鍵。例如士兵對於朝自己開火的敵人有同理心，或者受害者對攻擊自己的人立刻產生慈悲心都不是好事。同樣地，當一位體重250磅、高頭大馬的後衛球員進攻將對手球員狠狠擊潰時，如果他能體會對方的痛苦，將大大減弱其戰力。如果我們察覺到某人的威脅，將他們去人性化，就能使我們採取更有效的防守或攻擊行動。

有時稍稍去人性化也有心理學上的重要好處。這聽起來是缺乏同情心，但其實做個有同理心的人，身心都要付出代價。研究已知，長時間和情緒沮喪的人在一起，自己也會開始沮喪，尤其是交情深的人。同理可能是雙面刃，對社交團體的日常互動來說非常重要，但由於同理他人會有情感被勒索之虞，在某些情況下被證實不具建設性。

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醫師等醫療工作者在跟沮喪的病人互動時，感受對方的痛苦，可能產生情緒耗竭，導致無法應付工作需求，相反地，設法避免對病人產生親密的情感連結（例如不去思考某位病人的情緒，如希望、憐憫和悲觀），較少有身心俱疲的症狀發生。

這不僅對醫療專業人員來說是件好事，對病人也是。有些研究發現，當醫療人員將病人的照片附在他們的筆記本時，比較會關懷病人並努力工作。但是荷蘭的研究人員尤里斯．拉馬斯（Joris Lammers）和戴德里克．史戴普（Deiderik Stapel）表示，忽視患者人性特質的醫師，比較容易推薦痛苦但較有療效的治療法，而不是較不難受的替代方案。

▲▼ 醫療，診斷書，醫生，看病。（圖／視覺中國）

▲醫師等醫療工作者在跟沮喪的病人互動時，感受對方的痛苦，可能產生情緒耗竭，導致無法應付工作需求。（圖／視覺中國）

這個兩難具體說明地位導向與感情導向的傳訊者之間的矛盾。如果你是病人，會比較喜歡一位低估你的人性面，卻提出一個較有效但較痛苦的治療方式，還是一位感情較豐富的醫療人員，同理你的感受，因此做出一個較體貼、但可能較沒有效的治療計畫？我們猜大部分的人是兩者的好處都要，但兩者的缺點都不要！

柔弱傳訊者對目前面臨的困境該負多大責任或該不該受苦，會影響大家對這個傳訊者去人性化的程度。如果一位弱勢傳訊者要為自己的處境負唯一且全盤的責任，他的所作所為幾乎可以保證一定會失敗而受苦，就不宜太同情這樣的人。懲罰和痛苦是為了防止一些人做出愚蠢、災難性且自我毀滅的舉動，也難怪如果突然發現柔弱傳訊者受的苦難是咎由自取，會立刻使人不願報以感情和關懷。

凱．費謝（Kai Fehse）領軍的神經科學研究，對於當人認為某人受苦是罪有應得時的心智歷程，提供非常有趣的深入觀察。參與者被要求閱讀一篇交通事故報導的兩個版本，兩個版本都寫著「有名男子在高速公路的車禍中喪生⋯⋯」，但一個版本接著寫「他在彎道超車時不慎」，另一個版本寫他「是四個孩子的父親」。

讀了第一個版本的人，會認為他要對自己的命運負責，因此不值得憐憫。有趣的是，研究人員收集到的神經學資料表示，當人認定受害者是咎由自取時，腦部負責啟動悲憫反應的區域（左島、內側前額葉皮質和前扣帶迴），就被腦部的另一個區域（背外側前額葉）抑制。儘管這麼說有過度簡化之虞，但人腦顯然非常善於歸罪，會抑制想付出感情和同理犯錯者的衝動。

這項研究有個言外之意，那就是人類可能會出於本能去找一些證據，來證明脆弱無助的人受苦是自作自受，強暴的受害者為這種心智過程提供清楚且令人難忘的例子。許多紀錄顯示，遭受性攻擊者往往被忽視，有時被迫承受部分的過錯。「大半夜的獨自行走，不被強暴才怪。」、「看她穿得多誘人。」、「她一看就知道喝了酒，誰曉得還服用了什麼東西？」、「是她引導對方的，不然她以為會如何？」

用這種方式責怪受害者，忽視他們的沮喪以及需要的安慰和補償，將自己缺乏同理心的行為正當化，避免因為感同身受的痛苦而哀傷。基本上，腦部似乎會積極尋找不該付出同理心的理由，以避免因為同理一位脆弱無助者的訊息而造成情緒耗損。

保持對人的關心

柔弱傳訊者的苦難可能令人擔心，特別是那些因為某些理由，而被原本可以伸出援手的人去人性化。但是，有幾種方法，可以讓那些沒有自動引起他人同情的柔弱傳訊者贏得些許關心。

其中一種方法是強調我們與他人的共同之處，也就是建立感情。有證據顯示，當旁觀者感覺與弱勢的意外事件受害者有些共同點，例如國籍，就比較願意伸出援手。察覺差異點可能造成團體之間的敵意，而相對微小的相似點則可能有強大的正面效果。

一群支持曼徹斯特聯隊的英國足球隊球迷，剛剛做完一份問卷，問他們喜歡球隊的哪些地方，然後被要求從一棟建築物走到另一棟，這時他們看到一位擦身而過的慢跑者跌倒，事實上這位慢跑者是蘭卡斯特大學研究團隊的一員，而且是假裝受傷。在第一個情況中，他穿一件白色素面上衣，第二個情況是一件曼聯足球隊的上衣，第三個情況是穿一件曼聯隊的死對頭利物浦隊的上衣。

85％的情況中，當慢跑者身穿曼聯隊上衣時，這群支持者會自願停下腳步協助，但是當他穿著中性或死對頭的上衣時，只有30％的人願意協助。每個情況的訊息都一樣：「我跌倒了，請幫幫忙。」不同的是人對於這個有難的人是否有某種感情。

如果這份研究證明大部分的人本能上已經知道的──強調敵對和差異性必定能激起團體間的敵意──接下來的研究則強調如何降低敵意。在一份後續的研究中，曼聯球迷被問到作為足球迷對他們來說有哪些好處，而不是問他們喜歡球隊的哪些地方，在後來遇到受傷的慢跑者時，這群之前思考過為何喜歡足球運動的球迷，會把注意力聚焦在身分認同的共同面而非敵對面，因而較願意停下腳步，幫助需要幫助的敵人。

另一種增進感情的方法，當然是降低去人性化的抵消力量，方法是邀請大家彼此互動，或者想像屬於另一隊伍的情況。研究顯示不同團體間經常愉快互動，能提高信賴度、同理心和寬恕心，即使他們來自迥然不同的社群，例如北愛爾蘭和義大利的敵對區域。即使請四年級學童想像自己和年齡相仿的移民兒童互動的情形，或者叫青少年閱讀以文化交流為主題的書籍，都顯示能降低去人性化的現象，使人較願意和不認識的移民兒童交朋友，這群以往被「圈內人」忽視或拒絕的人。

鼓勵大家聚焦在柔弱傳訊者的人性面，也可能降低去人性化。當拉撒那．哈利斯（Lasana Harris）和蘇珊．費斯克（Susan Fiske）等研究人員，向研究參與者出示街友和毒癮者的相片，典型的反應是厭惡。掃描參與者的腦部發現，他們的神經中樞區域較不活躍，這個區域通常是人在思忖他人內心時會活動的。

簡單來說，參與者將他們去人性化。然而當參與者在看照片時被問：「這個人喜歡吃紅蘿蔔嗎？」腦部掃描的神經中樞資料表示現在這些區域動了起來，換言之，參與者正在將這位先前厭惡的傳訊者加以人性化。當參與者開始思索柔弱傳訊者，傳訊者也變得比較有「人味」。這也說明慈善團體等弱勢者的中介，最好不要光是談論實際的援助措施，也要強調與我們共有的人性面。

▲▼時報出版《憑什麼相信你？：掌握8大影響力特質，增強自身可信度，洞悉他人話語背後的真相》（圖／時報出版提供）

★本文摘自時報出版《憑什麼相信你？：掌握8大影響力特質，增強自身可信度，洞悉他人話語背後的真相》，作者 史帝芬．馬汀、約瑟夫．馬克斯（ Stephen Martin, Joseph Marks）。

「傳訊者的哪些特質對我們的影響最大？在我們決定該聽誰的話、該相信誰的時候，哪些訊息是最重要的？我們能怎麼做，才能更敏銳地察覺這些效應的潛在暗示？在這本具開創性的書中，行為學專家馬汀和馬克斯指出八大特質，說明一個人的外表或財務狀況等看似不相干的小事，為何會影響我們對他們說的話的反應，無論話語內容是字字珠璣或者一派胡言。」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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