桃警「除暴專案」逮857人　起獲5槍65子彈4.87kg毒品

▲桃園市警局16日執行「除暴專案行動」，刑大偵二隊申請搜索票逮捕住在新竹的許姓男子涉嫌改造槍枝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局16日執行「除暴專案行動」，動員7百餘警力擴大臨檢、肅槍專案共計查獲857人到案，其中因毒品案遭通緝的廖姓男子，平日涉嫌擁槍販毒，警方逮捕時當場起出3支手槍、子彈與毒品等證物，其餘還包括各式毒品共計4.87公斤、5把槍械與子彈65發，及時維護桃園治安。

桃園市警局指出，警方總計動員715名警力，針對轄區進行臨檢142處酒店、KTV等場所，設置44處路檢點共查獲857人到案。

▲楊梅警分局查獲廖姓男子涉嫌販毒與擁槍自種槍枝，當場起出3把改造手親與毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中楊梅警分局偵查隊，鎖定廖姓男子因毒品案遭桃園地檢署發布通緝，調查時查出遭通緝不知悔改，仍以販毒為業，平日為了保護毒品利益竟擁槍自重，埋伏多日後於14日拘捕到案，當場起出3把改造手槍、子彈44發與安非他命108公克，讓廖男百口莫辯。

▲楊梅警分局查獲廖姓男子涉嫌販毒與擁槍自種槍枝，當場起出3把改造手親與毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市刑大偵二隊針對許姓男子經常利用網路購買製造道具槍零組件，經過長期跟監蒐證，確認許男購買零組件是為了改造槍械，立即向新竹地院聲請拘票與搜索票，前往許男位於新竹的住家，起出土製改造鋼管槍等證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

▲桃園警分局查獲潘姓男子涉嫌販毒案，起出毒咖啡包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局追查毒品案件上游來源，掌握潘姓男子涉嫌販毒，指揮同夥販售毒品咖啡包給下游藥頭，警方跟監後查獲6人到案，其中有人負責分裝或運送毒品、有的則負責與下游小藥頭聯繫，警方查扣86.03公克的毒品咖啡包、32個毒品咖啡包殘渣袋與電子磅秤1台等證物。

桃園市警局強調，本專案共破獲毒品案件145件169人、查獲各式毒品共達4.87公斤，非法槍械案件7件7人、查獲非制式槍枝8支、子彈65顆，緝獲重要逃犯36人，共計查獲各類案件718件857人。

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