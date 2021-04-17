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黑道「升堂」給我跪下！欠500遭圍毆簽50萬本票　機車被搶抵債

▲桃園市楊姓男子因呂姓男子積欠500元屢催不還，2018年間夥同郭姓男子與黃姓少年邀呂外出強拉上車毆打，事後由他人逼迫簽立50萬元本票還搶走機車抵債。（圖／達志示意圖）

▲楊姓男子因呂姓男子積欠500元不還，2018年間夥同郭姓男子與黃姓少年邀呂外出強拉上車毆打，事後由他人逼迫簽50萬元本票還搶走機車抵債。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子在2018年間因不滿呂姓男子向其借500元卻屢催不還，透過黃姓少年邀約呂外出，再夥同郭姓男子等人將呂強拉上車，押至桃園區某土地公廟附近毆打，並兩度逼迫簽立50萬元本票，事後還搶走呂男機車抵債；桃園地院法官審訊楊、郭等人犯行明確，審結依結夥三人以上強盜罪，分別判處楊7年8月、郭7年6月有期徒刑，還可上訴，黃姓少年則由少年法庭另案審理。

桃園地院調查，楊姓男子於2018年間向呂男催討積欠的500元，但呂卻藉故不還，楊男找來當時17歲的黃姓少年假意邀約呂外出，2018年8月26日晚間8時許，楊開車搭載郭姓男子與黃姓少年等人到達呂住所，黃發現呂後要其上車，呂不從且奮力逃離，黃等人自後追趕攔下呂後強拉上車，押至桃園區某土地公廟前，此時還有約5名男子到場，楊、黃質問呂為何欠錢不還，為何亂報堂口、要如何處理？楊、郭與黃等人徒手毆打呂，並逼迫其簽下共50萬元本票。

事後呂又被楊等人押至綽號「帝哥」住處，楊等3人再度毆打呂，「帝哥」斥令呂下跪，以前本票簽立有誤為由，令呂重新簽立面額共50萬元本票，呂因屢遭毆打且孤立無援，遂重新簽立本票，楊、郭與黃等人要求呂宗霖向家人籌款，但呂無法籌得款項，由於呂身上並無財物，楊等人見呂身上攜有機車鑰匙，由郭持機車鑰匙在呂租住處強行取走機車，眾人認為呂無法籌得現款，由楊將呂送返家，呂因臉頰與四肢多處瘀傷被家人發現後報案。

楊、郭等人坦承有妨害自由、傷害等犯行，但否認逼呂簽立本票情事；呂姓男子則指證，楊郭與黃姓少年等人假藉他欠楊500元債務，要求簽立50萬元本票，過程中多次毆打他，後來還說，這麼多人來抓他，是否要包個紅包等語。

法官認為，楊、郭、黃姓少年與「帝哥」及其他在場共犯等人，以呂積欠楊500元債務，加以亂報堂口之理由，強逼呂簽立面額高達50萬元本票，再取去其機車，顯逾一般合理債務償還範圍，渠等皆有不法所有意圖，要屬無疑。

法官審酌楊、郭等人正值青年，竟以收取低額債務為藉口，從中索取財物，且本案係結夥3 人以上，在公共場所毆打並強押告訴人上車，載往他處強取財物，行為乖張，視法治於無物，嚴重危害社會秩序，致被害人身心受創非輕，惡性實屬重大，且楊郭等人犯後皆避重就輕、否認結夥強盜犯行，楊還是累犯，法官審結依結夥三人以上強盜罪，分別判處楊7年8月、郭7年6月有期徒刑，黃姓少年則由少年法庭另案審理，並追查同案在逃共犯之刑責，本案還可上訴。

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