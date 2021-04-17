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每天狂灌能量飲！21歲男心悸暴瘦　入院一查竟是「心臟衰竭」險死

▲▼能量飲料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名21歲男大生每日飲用4罐能量飲料長達2年後，竟出現心悸、體重暴跌等症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一名21歲男大生每日飲用4罐500毫升的能量飲料長達2年後，竟出現心悸、偏頭痛、呼吸短促、體重暴跌的症狀。入院檢查後，男大生才發現他竟然患上心臟與腎衰竭，醫生甚至還一度考慮，要為他進行器官移植來保命。

天空新聞台等外媒最近引用《英國醫學期刊》中的案例報導，一位姓名未被公開的21歲男大生，在連續2年每日飲用4罐500毫升、各含有160毫克咖啡因的能量飲料後，竟在4個月內反复出現呼吸短促和體重暴跌的症狀。

這名男大生表示，「當我每天喝到第4杯能量飲料時，我的身體就會開始顫抖和心悸，這影響了我的集中力，讓我無法唸書。」

▲▼心臟病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男大生入院檢查後，竟發現他因為過量飲用能量飲料，導致出現心臟衰竭的狀況。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

他補充道，他也曾想過不要喝那麼多能量飲料，不過這又會讓他的身體出現非常痛苦的戒斷症狀，「我感到劇烈的偏頭痛，痛到我完全失去執行日常任務的能力，甚至沒辦法進行去公園散步等等的休閒活動」，「結果，我最後被送進了加護病房，這種經歷真的非常痛苦」。

他在加護病房裡呆了58天，並被檢驗出他的心臟和腎臟衰竭，就連醫生都認為，他可能需要進行器官移植才能保命。專家認為，男大生可能是因為過量飲用能量飲料，引發心臟毒性（cardiotoxicity），進而導致他出現嚴重雙室心力衰竭的狀況。

男大生表示，這場病痛「是一種精神創傷」，因此他認為，廠商有必要在標籤上警告人們，能量飲料所含有的咖啡因量，以及它所帶來的影響，「人們應該更多地了解能量飲料，它真的太容易讓人上癮了，而且青少年也非常容易接觸到它們」。

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