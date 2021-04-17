環保團體拒幫潘忠政藻礁聯盟背書聲明　期望公投前再理性溝通

▲潘忠政和陳吉仲見面談藻礁。（資料照／記者許展溢攝）



記者陶本和／台北報導

13個環保團體日前針對藻礁和天然氣接收站各項替代方案，舉行「對焦會議」，會後藻礁公投領銜人潘忠政重申三接停工、遷離觀塘的立場。不過，有些環保團體拒絕背書，希望公投前可以理性討論，不是非遷離不可。

13個環保團體與公民團體在14日舉行對焦會議，會中除了政府代表外，也有諸多專家學者與會，主要針對藻礁保育，以及天然氣替代方案進行討論，會中也有許多新方案提出，除了外推也有「浮式接收站」（FSRU）的構想。

在會議結束後，藻礁公投推動聯盟發出聲明重申，政府應立即停工、評估遷離觀塘的方案，並重視檢討程序問題，讓台灣能成為正當、完整的法治國家。

不過，其實藻礁公投聯盟有邀請其他環團一起具名支持，但是遭到拒絕。與會環團人士證實，藻礁聯盟的確有邀請其他環團一起具名支持該聲明稿，但是被拒絕，所以只有聯盟以自己名義發出。

環團人士表示，每個人都關心環境議題，但優先順序和關心的重點不同，有些較為關注能源轉型，不想要核四重啟，不希望藻礁的議題會影響到變成選擇核能，確實擔心國民黨對公投的操作，因此還是希望在公投前能有理性討論。

而潘忠政接受媒體訪問時表示，這份聲明主要是由聯盟內部共同擬出來的，聯盟內部也包含許多環團，例如荒野保護協會、蠻野心足生態協會、環境法律人協會等等，是很多團體組合起來一起推動藻礁保育。