擱淺藻礁因應對策會議「因故延期」！環團取消記者會：中油心虛？

▲桃園大潭藻礁，中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

環保署明（14日）原本要進行「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書東坪8號擱淺事件因應對策」專案小組第3次初審會議，不過，今（13 日）下午臨時宣布「因故延期」，原本會前要到場開記者會的藻礁公投推動聯盟也決定取消了。

藻礁公投推動聯盟表示，原本明天是搶救大潭藻礁第126次記者會，2020年3月，中油第三天然氣接收站工作船東坪8號擱淺事件，造成0.58公頃大面積藻礁受損及保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚死傷，相關因應對策正在環保署審查中。依會議資料，截至109年10月27止，中油工作船已因海象惡劣，5次撤離到台北港避風浪。

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藻礁公投推動聯盟計畫明天會前要到環保署呼籲，破壞藻礁生態的重大事件，已違反環評承諾，應依環評法第17條及第23條處罰鍰並命停止實施開發行為，且政府應盡早規畫將中油三接遷離海象惡劣的的大潭。

▲潘忠政說，環評取消原本要開的記者會也會取消。（圖／記者許展溢攝）



但今下午環保署臨時取消這場環評，環保署向《ETtoday新聞雲》說明，主要是開發單位中油想要邀請專家，討論相關的工安緊急應變、生態保護措施等，因為他們認為「還有改進的空間」，所以想先找專家討論還有哪些地方能改善，並做更好，環保署立場則認為，這樣對環境是好的，同意時間往後延。至於要延到何時？環保署表示，目前中油還在邀請專家討論，就等中油開完會議有結論，會再確認後續程序。

藻礁公投領銜人潘忠政受訪說，覺得開發單位臨時取消滿心虛的，此事早已定案說要開，且現在才說要做的更好，但不是原本就要做的更好？環評突然因故延期很奇怪，但竟然會議不開，明天記者會也會取消。