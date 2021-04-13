　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擱淺藻礁因應對策會議「因故延期」！環團取消記者會：中油心虛？

▲▼桃園大潭藻礁 中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園大潭藻礁，中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

環保署明（14日）原本要進行「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書東坪8號擱淺事件因應對策」專案小組第3次初審會議，不過，今（13 日）下午臨時宣布「因故延期」，原本會前要到場開記者會的藻礁公投推動聯盟也決定取消了。

藻礁公投推動聯盟表示，原本明天是搶救大潭藻礁第126次記者會，2020年3月，中油第三天然氣接收站工作船東坪8號擱淺事件，造成0.58公頃大面積藻礁受損及保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚死傷，相關因應對策正在環保署審查中。依會議資料，截至109年10月27止，中油工作船已因海象惡劣，5次撤離到台北港避風浪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藻礁公投推動聯盟計畫明天會前要到環保署呼籲，破壞藻礁生態的重大事件，已違反環評承諾，應依環評法第17條及第23條處罰鍰並命停止實施開發行為，且政府應盡早規畫將中油三接遷離海象惡劣的的大潭。

▲▼陳吉仲,潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

▲潘忠政說，環評取消原本要開的記者會也會取消。（圖／記者許展溢攝）

但今下午環保署臨時取消這場環評，環保署向《ETtoday新聞雲》說明，主要是開發單位中油想要邀請專家，討論相關的工安緊急應變、生態保護措施等，因為他們認為「還有改進的空間」，所以想先找專家討論還有哪些地方能改善，並做更好，環保署立場則認為，這樣對環境是好的，同意時間往後延。至於要延到何時？環保署表示，目前中油還在邀請專家討論，就等中油開完會議有結論，會再確認後續程序。

藻礁公投領銜人潘忠政受訪說，覺得開發單位臨時取消滿心虛的，此事早已定案說要開，且現在才說要做的更好，但不是原本就要做的更好？環評突然因故延期很奇怪，但竟然會議不開，明天記者會也會取消。

ET快訊
SWAG「最會賺前2名」年齡曝！暗黑吳佩慈、愛子「出場專做2
《無聲》男星遭爆「夜店摳醉妹」！調查結果出爐
超划算！　「買王品1股」可換2516元大禮包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

代理局長也發「給台鐵人的一封信」　網酸：是作文比賽寫上癮？

擱淺藻礁因應對策會議「因故延期」！環團取消記者會：中油心虛？

統測大猜題秘訣曝！台北酷課雲考前直播11天　10科重點一次講看

國賓影城進駐彰化！老郵局改建逾3千坪6層複合式大樓　完工時間曝

台大「國防學士班」11系招不到人！　校方推測2原因：要服役5年

陳佩琪酸「宣布台灣只有AZ可打」才考慮接種　莊人祥：無法違背良心

修補年改缺失！「公校退撫條例」待審　教團籲立院盡速通過補償金

外送殺286KM「台北→合歡山」　只為2杯手搖飲！真相跪了：無價

143位東奧培訓隊員已打疫苗！指揮中心曝「棒球6搶1」檢疫規定

疫情讓人不敢愛愛！調查「13%台灣人不滿意」　25～40歲影響最大

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

代理局長也發「給台鐵人的一封信」　網酸：是作文比賽寫上癮？

擱淺藻礁因應對策會議「因故延期」！環團取消記者會：中油心虛？

統測大猜題秘訣曝！台北酷課雲考前直播11天　10科重點一次講看

國賓影城進駐彰化！老郵局改建逾3千坪6層複合式大樓　完工時間曝

台大「國防學士班」11系招不到人！　校方推測2原因：要服役5年

陳佩琪酸「宣布台灣只有AZ可打」才考慮接種　莊人祥：無法違背良心

修補年改缺失！「公校退撫條例」待審　教團籲立院盡速通過補償金

外送殺286KM「台北→合歡山」　只為2杯手搖飲！真相跪了：無價

143位東奧培訓隊員已打疫苗！指揮中心曝「棒球6搶1」檢疫規定

疫情讓人不敢愛愛！調查「13%台灣人不滿意」　25～40歲影響最大

代理局長也發「給台鐵人的一封信」　網酸：是作文比賽寫上癮？

一秒變醋桶！　12星座男為你吃醋的反應

買大魯閣1股就送600元消費券　股價飆漲停「終場收16.65元」

徐若熙確定14日先發、王維中中繼　葉總：若熙投70球左右

內政部嗆婦聯會「卸責拖延遲不解散」：毫無誠信可言

全新「雪鐵龍C5 X」法式跨界　旅行車身形搭配高底盤下半年開賣

6搶1防疫有限制練球　球員近期施打疫苗

「民進黨的政治提款機」　鄭麗文批：促轉會淪萬年殭屍機關

日本疫苗接種大幅落後先進國！「僅0.87%」跟非洲國家同水準

【廣編】Galaxy神攝手選拔賽正式開拍　下一位三星年度攝影師就是你

生活熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府將善款他用

8週寶寶死腹中！老公顧滑手機　孕妻邊哭邊吐

76行者修復遺體遭酸　律師：賠錢才是行善？

晃到大轎班都頂不住　白沙屯媽祖要去哪？答案揭曉

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

400元被趕！傳播妹親上火線...自爆哭著回家

想鑽轎底替病重母祈願！神秘婦突阻止...她震驚止步

最新梅雨指標圖出爐　鄭明典曝好消息

更多熱門

相關新聞

李啟維辦桃園大潭藻礁生態之旅

李啟維辦桃園大潭藻礁生態之旅

台南市議員李啟維服務處，4月14日將舉辦桃園大潭參觀藻礁生態之旅，讓大家對海岸生態有更多的認識。

全台694養豬場重啟訪查「防非洲豬瘟」

全台694養豬場重啟訪查「防非洲豬瘟」

即／高雄無預警跳電！停水影響逾3萬戶

即／高雄無預警跳電！停水影響逾3萬戶

台中自來水管老舊爆管　80家庭1天用量浪費了

台中自來水管老舊爆管　80家庭1天用量浪費了

台中工業區自來水管爆裂馬路成小河　民眾喊浪費

台中工業區自來水管爆裂馬路成小河　民眾喊浪費

關鍵字：

藻礁公投推動聯盟大潭潘忠政環保署環評大會桃園觀塘工業區中油東坪8號擱淺

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

五桐號「用喝的港式月餅」買1送1

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面