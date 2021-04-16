獅子會300G2區417桃園巨蛋召開年會　胡耀輝「團結和諧」參選總監

▲國際獅子會300G2區現任第一副總監胡耀輝、總監魏淑蓮、第二副總監劉貴足（由左至右）。（圖／獅子會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300G2區、2020-2021年度第17屆年會暨第18屆會員代表大會，明(17)日於桃園巨蛋館盛大展開，由總監魏淑蓮和年會主席黃秀盆共同主持。會中除有公益捐贈、慶生活動，中午12點迄下午2點，將由會員代表選舉2021-2022年度總監、第一、二、三副總監，持續帶領該區5,000名獅友，深入各地用心服務。

▲舉辦請益活動，期取得獅友們全力支持，高票當選。（圖／獅子會提供）



國際獅子會300G2區表示，參選2021-2022年度總監候選人為胡耀輝獅友；第一副總監候選人劉貴足獅友；第二副總監候選人葉順英獅友；第三副總監候選人周矢綾獅友，皆為該區資深獅友，多年來以熱忱精神，參與獅子會各項公益活動，服務地方，深受肯定；而各候選人連日來並舉辦請益活動，期取得獅友們全力支持，高票當選。

▲舉辦請益活動，期取得獅友們全力支持，高票當選。（圖／獅子會提供）



2021-2022年度總監候選人胡耀輝獅友感謝魏淑蓮總監帶領獅友，落實「心手相連、全球服務」理念，行銷獅子會的公益服務理念，並凝聚獅友情誼，尤其是推動每次的服務活動，都是盛況空前，其推動區服務亮點成績，亦是全台15個副區第一名，獅友的愛心捐獻更是全國之冠、世界第一，使300G2成為最團結、最棒的副區。

胡耀輝表示，他將一秉獅子會的服務精神，以「團結和諧、熱情服務」的心，讓正向的服務奉獻力量，延續300G2區的榮耀。原籍台南的胡耀輝，30多年前，仍在台南就學時，因北上桃園工讀，發現桃園無論在工作、創業環境，都是一處很好的選擇地方，畢業後即取得家人支持到桃園創業，於中壢地區成立「花巷草弄花坊」，經營花卉與花藝事業，曾擔任中壢獅子會會長，全力參與獅子會的各項公益活動。

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