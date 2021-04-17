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東森自然美暖心捐助創世基金會　愛心義賣園遊會鼓舞溫柔鬥士重現美麗

▲▼ 東森自然美暖心捐助創世基金會　愛心義賣園遊會鼓舞溫柔鬥士重現美麗 。（圖／東森自然美提供）

▲對於公益活動一直以來熱心參與的東森自然美，今年與創世基金會合作，暖心參與母親節愛心園遊會捐助義賣活動。

圖、文／東森自然美提供

風靡華人圈多年的美容SPA第一品牌東森自然美，走過50年來不變的高端品質及充滿溫度的細緻服務，是眾多名人們的最愛。對於公益活動一直以來熱心參與的東森自然美，長期關懷社會弱勢族群，奉獻愛心不遺餘力，繼去年母親節透過賽珍珠基金會捐贈弱勢新住民媽媽保養品後，今年母親節再次以行動展現愛心與正面影響力，與創世基金會合作，暖心參與母親節愛心園遊會捐助義賣活動。

▲▼ 東森自然美暖心捐助創世基金會　愛心義賣園遊會鼓舞溫柔鬥士重現美麗 。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美捐贈PS美美妍－嘟唇修修豐嫩顯色唇筆、裸妝大師立體妝感5色修容盤…等總市值超過33萬元。

創世基金會自民國75年成立起長年照顧清寒植物人，希望透過愛心園遊會義賣收入，在母親節前向媽媽傳遞愛與敬意，表達對母親的辛勞並關懷弱勢家庭母親，幫助「植物人的母親」及「母親是植物人」的家庭翻轉逆境。今年東森自然美共襄盛舉，捐贈東森自然美旗下品牌PS美美妍－嘟唇修修豐嫩顯色唇筆、裸妝大師立體妝感5色修容盤…等總市值超過33萬元彩妝品，讓平日辛苦照護家人的溫柔鬥士媽媽，能在今年的母親節得到溫暖的祝福，得到重現美麗的力量。

東森集團王令麟總裁多年來投入公益行善不間斷，不論是幫助更生人、力挺醫護及小農或送愛心到部落援助弱勢原住民小孩，王總裁均站上第一線全力支持，有「東森爸爸」之稱。自然美加入東森集團後，延續東森集團熱心公益的傳統，希望透過對社會的愛心關懷與捐助行動，響應愛心運動，發揮充滿愛與正面能量的社會影響力。愛轉動愛心園遊會於4/17(六)10:00-17:00圓山花博花海廣場舉行，歡迎大家共襄盛舉。

▲▼東森自然美暖心捐助創世基金會　愛心義賣園遊會鼓舞溫柔鬥士重現美麗。（圖／東森自然美提供）▲▼東森自然美暖心捐助創世基金會　愛心義賣園遊會鼓舞溫柔鬥士重現美麗。（圖／東森自然美提供）▲▼東森自然美暖心捐助創世基金會　愛心義賣園遊會鼓舞溫柔鬥士重現美麗。（圖／東森自然美提供）

▲PS美美妍 嘟唇修修豐嫩顯色唇筆(左)、PS美美妍 裸妝大師立體妝感5色修容盤(右)。

愛轉動愛心園遊會
活動時間：2021/4/17(六)10:00~17:00
地點：圓山花博 花海廣場

看更多自然美商品請至：
Etmall自然美旗艦館https://www.etmall.com.tw/bs/85895
東森自然美粉絲專頁 https://www.facebook.com/nblife.tw/
東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/
預約東森自然美護膚請至：https://enxp.azurewebsites.net/reservation/booking.php

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