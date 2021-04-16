畢業即就業！東森自然美「前進校園」釋出500職缺　美容師28K起保障薪資

▲東森自然美啟動「前進校園」徵才計畫，特別到經國管理暨健康學院舉辦講座活動。

記者洪菱鞠／台北報導

東森自然美邁入50週年，近年不僅連續榮獲台灣多項專業大獎備受肯定，2021年自然美又再以「NB-1活膚緊實系列」拿下比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎及銀獎，同時旗下姐妹品牌森美妍「極地雪玫瑰系列」也同步榮獲銀獎殊榮。為了感謝消費者長久以來的支持，東森自然美始終堅持最佳品質，期許成為美妝生技產業的標竿，今年目標展店到100間，並預計招聘500位以上美容師，將透過與校園招募、補習班及職訓就業中心等各管道合作，吸引更多優秀人才加入。

人才培育是東森自然美今年重點項目之一，首先是產學合作「前進校園人才招募計畫」，東森自然美自2018年便開始與職業專科學校合作，除了提供學生實習機會，也捐贈學美容材料用品作為技術練習，今年更在樹人家商、弘光科大、台南應用科大等8所學校進行多場校園招募，錄取超過60名畢業生，錄取率59%，希望透過產學合作，讓更多學有美容專才的學生，畢業就等於就業，順利接軌職場，增加畢業生就業率。

東森自然美於4/28（三）在樹人家商有一場校園徵才活動，除介紹美容師的培訓計畫，還將指導學生進行肌膚檢測等課程活動。東森自然美直營店業務總監何曉琪強調，東森自然美重視人才培育，與學校的建教合作跟一般外界不同，提供實習機會並非把學生當成工讀生，而是把學生當成正職員工來培訓，學生通過五週培訓，就能進入直營店，經店長考核通過，等於是專職的美容師，希望讓學生畢業等於就業，也補足美容產業人才的缺乏，對企業、學校及學生是三贏的做法。

▲東森自然美啟動「前進校園」徵才計畫，與多所學校產學合作，除了提供學生實習機會，也捐贈校方專業美容用品，提供給學生技術練習，期許學生未來與職場無縫接軌。（前排左起何曉琪總監、紀坤傑總經理、聖母醫護專科學校許壬榮校長及馬志明主任）

除了美容科系的畢業生，因社會風氣改變，更多人期盼學習一技之長，翻轉人生，因此民間企業開設的美容補習班或政府設立的職訓就業輔導中心，近年來報名人數也越來越多，東森自然美目前已與中華造型協會等補習班洽談人人培訓合作計畫，更歡迎職訓單位推薦美容專業人才，凡推薦成功錄取一位美容師，將提供5,000元引薦獎金。

東森新零售總經理紀坤傑表示，「東森自然美堅持提供顧客頂級體驗，已將所屬的直營店升級為美甲、美睫、美髮、美容的全方位複合店，今年直營店目標展店達100間，預計至少招聘500位以上美容師，東森自然美有完善公司制度，員工可享有年資、退休金等福利，比坊間小型美容工作室更有保障」，東森自然美直營店業務總監何曉琪總監指出，一般新入職的美容師薪資有28,000元以上，具有大型同業3年以上經驗的美容師，還能享有4～9萬不等保障薪資。

東森自然美以優異的品質與服務精神，近年來獲頒國家品質標章認證、國家生技醫療品質獎，並拿下台灣精品獎、玉山獎、傑出企業金峰獎等，東森自然美把員工視作企業的最大資產，規劃完善制度，讓員工全方位發展，達到企業與員工的共善共好，歡迎更多社會新鮮人和職場新人一起加入東森自然美的的行列，共同開創美麗人生。