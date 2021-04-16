　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

畢業即就業！東森自然美「前進校園」釋出500職缺　美容師28K起保障薪資

東森自然美徵才（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美啟動「前進校園」徵才計畫，特別到經國管理暨健康學院舉辦講座活動。

記者洪菱鞠／台北報導

東森自然美邁入50週年，近年不僅連續榮獲台灣多項專業大獎備受肯定，2021年自然美又再以「NB-1活膚緊實系列」拿下比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎及銀獎，同時旗下姐妹品牌森美妍「極地雪玫瑰系列」也同步榮獲銀獎殊榮。為了感謝消費者長久以來的支持，東森自然美始終堅持最佳品質，期許成為美妝生技產業的標竿，今年目標展店到100間，並預計招聘500位以上美容師，將透過與校園招募、補習班及職訓就業中心等各管道合作，吸引更多優秀人才加入。

人才培育是東森自然美今年重點項目之一，首先是產學合作「前進校園人才招募計畫」，東森自然美自2018年便開始與職業專科學校合作，除了提供學生實習機會，也捐贈學美容材料用品作為技術練習，今年更在樹人家商、弘光科大、台南應用科大等8所學校進行多場校園招募，錄取超過60名畢業生，錄取率59%，希望透過產學合作，讓更多學有美容專才的學生，畢業就等於就業，順利接軌職場，增加畢業生就業率。

東森自然美於4/28（三）在樹人家商有一場校園徵才活動，除介紹美容師的培訓計畫，還將指導學生進行肌膚檢測等課程活動。東森自然美直營店業務總監何曉琪強調，東森自然美重視人才培育，與學校的建教合作跟一般外界不同，提供實習機會並非把學生當成工讀生，而是把學生當成正職員工來培訓，學生通過五週培訓，就能進入直營店，經店長考核通過，等於是專職的美容師，希望讓學生畢業等於就業，也補足美容產業人才的缺乏，對企業、學校及學生是三贏的做法。

東森自然美徵才（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美啟動「前進校園」徵才計畫，與多所學校產學合作，除了提供學生實習機會，也捐贈校方專業美容用品，提供給學生技術練習，期許學生未來與職場無縫接軌。（前排左起何曉琪總監、紀坤傑總經理、聖母醫護專科學校許壬榮校長及馬志明主任）

除了美容科系的畢業生，因社會風氣改變，更多人期盼學習一技之長，翻轉人生，因此民間企業開設的美容補習班或政府設立的職訓就業輔導中心，近年來報名人數也越來越多，東森自然美目前已與中華造型協會等補習班洽談人人培訓合作計畫，更歡迎職訓單位推薦美容專業人才，凡推薦成功錄取一位美容師，將提供5,000元引薦獎金。

東森新零售總經理紀坤傑表示，「東森自然美堅持提供顧客頂級體驗，已將所屬的直營店升級為美甲、美睫、美髮、美容的全方位複合店，今年直營店目標展店達100間，預計至少招聘500位以上美容師，東森自然美有完善公司制度，員工可享有年資、退休金等福利，比坊間小型美容工作室更有保障」，東森自然美直營店業務總監何曉琪總監指出，一般新入職的美容師薪資有28,000元以上，具有大型同業3年以上經驗的美容師，還能享有4～9萬不等保障薪資。

東森自然美以優異的品質與服務精神，近年來獲頒國家品質標章認證、國家生技醫療品質獎，並拿下台灣精品獎、玉山獎、傑出企業金峰獎等，東森自然美把員工視作企業的最大資產，規劃完善制度，讓員工全方位發展，達到企業與員工的共善共好，歡迎更多社會新鮮人和職場新人一起加入東森自然美的的行列，共同開創美麗人生。

ET快訊
元元放話公開不堪真相！替荳荳出氣轟何孟遠「道歉文全是謊話」
陳其邁宣布：高雄洗車場、公私立游泳池明起停止供水
李義祥借牌價碼曝！東新營造爽撈499萬卻三不管　董座3罪起訴
「這時間」買iPhone 12只要1818元　茶葉蛋僅1元
快訊／組織及參與非法集會　黎智英判12個月徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

畢業即就業！東森自然美「前進校園」釋出500職缺　美容師28K起保障薪資

【廣編】沐恩「好好用身體緊緻油」品質獎肯定　推獲獎限定優惠

4／18午夜0點手刀準備！iPhone 12限時1818元開搶　茶葉蛋只要1元

2021蘇澳第一鮪近152萬拍出！林姿妙主持...2餐廳每公斤8300標下

網友大推「好刷無腦卡」　讓你吃喝玩樂聰明賺賴點

【廣編】當全世界最紅的兔子—比得兔兔碰上金蘋果、金草莓

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

求人不如求己！PureGo蔬果洗淨偵測器入水自動測農藥殘留　輕巧美型成廚房最佳幫手

【廣編】來世貿家電展找歌林　給你「動口不動手」智慧家電新體驗

全聯「點數女王」落在這縣市！母親節蛋糕前3名出爐、家電37折換購

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

畢業即就業！東森自然美「前進校園」釋出500職缺　美容師28K起保障薪資

【廣編】沐恩「好好用身體緊緻油」品質獎肯定　推獲獎限定優惠

4／18午夜0點手刀準備！iPhone 12限時1818元開搶　茶葉蛋只要1元

2021蘇澳第一鮪近152萬拍出！林姿妙主持...2餐廳每公斤8300標下

網友大推「好刷無腦卡」　讓你吃喝玩樂聰明賺賴點

【廣編】當全世界最紅的兔子—比得兔兔碰上金蘋果、金草莓

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

求人不如求己！PureGo蔬果洗淨偵測器入水自動測農藥殘留　輕巧美型成廚房最佳幫手

【廣編】來世貿家電展找歌林　給你「動口不動手」智慧家電新體驗

全聯「點數女王」落在這縣市！母親節蛋糕前3名出爐、家電37折換購

台中百年歷史建築展出百萬珠寶　中市文化局：訪古蹟兼做公益

變態養母虐死嬰遭求處「死刑」！肚破腸流加踹一腳：我不討厭孩子

「可以讓我再抱抱她嗎？」6歲罹難女童生前愛玩水　18日將海葬花蓮

救國團屏東團友會＋玉山銀捐中英文童書給竹林國小　提升競爭力

米克斯聽到「洗澡」搖尾巴走進淋浴間　網羨慕：太乖啦！

打造安心遊憩場所　屏東林管處結合安泰醫院辦理緊急救護訓練

鄰居愛半夜吵架狂碎念　住戶崩潰貼公告：拜託你們快分手！

彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理　「應自行迴避」

終結香菸！紐西蘭提案拉高合法吸菸年齡　目標2025晉升無菸國

罹難者1500萬元善款「一性次給付」　下週四會議決定發放時間

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

消費熱門新聞

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

罪惡「黑糖肉桂捲」超商隨時吃

「你幹嘛沒事推坑？」美式賣場洗衣神物曝光

只有5天！哈根達斯雪糕買2送2

愛吃肉、常外食當心營養不均衡！　營養師公開簡單「吃好」撇步

好刷無腦卡！吃喝玩樂聰明賺賴點

陳艾琳怒了！

2021蘇澳第一鮪近152萬拍出！林姿妙主持

火鍋肉盤為什麼要墊生菜　店員曝3大原因

全聯「點數女王」落在這縣市！

PureGo自動測農藥殘留

超商最新2款永續商品能幫助腦麻家庭

更多熱門

相關新聞

2021必買「神級防曬新品」盤點

2021必買「神級防曬新品」盤點

想要有好肌膚，做好清潔只成功了一半，還有防曬也不能輕忽，不只是防止曬黑，更是為了保護肌膚遠離光老化，避免肌膚被「曬老」！2021春夏有不少品牌都推出全新型態防曬品，有質地超輕薄、完全無黏膩感的，也有專為敏弱肌打造的親膚溫和款，快來看看今年不能錯過的神級防曬新品有哪些。

台南就業中心辦星光徵才

台南就業中心辦星光徵才

北市16家廠商徵才　最高月薪7萬

北市16家廠商徵才　最高月薪7萬

企業搶人才開出均薪36.2K　仍略低於疫情前水準

企業搶人才開出均薪36.2K　仍略低於疫情前水準

參訪東森寵物雲！他買零食摸龍貓

參訪東森寵物雲！他買零食摸龍貓

關鍵字：

東森自然美美容SPA美容師徵才人才培育建教合作

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面