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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營：江啟臣被朱立倫打臉　政治高度高下立判難怪支持度差一截

▲▼0415 朱立倫召開「銀光生活師」始業式記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨前主席朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣批評外交部、民進黨「小鼻子、小眼睛」，不安排美國訪團與在野黨會面；不過，國民黨前主席朱立倫持不同看法，他認為訪問團與官方接觸，就代表朝野。對此，綠營人士認為，朱立倫打臉江啟臣，意外挑動了國民黨主席之爭；民進黨副秘書長林鶴明也透過臉書表示，看朱立倫的發言，難怪他們支持度差一截。

美國拜登總統專程派遣前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日抵台訪問。

對此，身兼國民黨主席的立委江啟臣14日下午接受電台專訪，抱怨民進黨政府，美方訪團或是一些關鍵的國外人士來台，就算有要求拜會在野黨，但民進黨跟外交部都沒做安排，都被一些理由推掉了，痛批「民進黨跟外交部太小鼻子、小眼睛」。

不過，對於江啟臣的抱怨，國民黨前主席朱立倫在15日受訪時卻持不同看法。他認為，美國訪問團跟政府官方的接觸，其實就代表朝野。此番言論，讓綠營人士認為，朱立倫意外打臉江啟臣的言行，讓台灣政壇人士紛紛側目，更意外挑動了國民黨主席之爭。

民進黨發言人謝佩芬上午受訪時，提出5大國民黨對美方不友善的事蹟，包括：美國衛生部長阿札爾來訪，國民黨副秘書長謝龍介造謠抹黑「阿札爾是瘦肉精老闆」；美國務院次卿柯拉克訪台，國民黨率眾到機場用「抗議美豬」來迎接訪團；AIT邀請國民黨立委們餐敘，江啟臣主席以團進團出拒絕邀宴；AIT拜會台中市政府，盧秀燕市長違反外交誠信、突襲羞辱酈英傑；美國聯合國駐使克拉芙特預計訪台，國民黨立院黨團總召費鴻泰以「惡客」羞辱等。

事實上，陶德訪團15日行程滿檔，除了上午與總統蔡英文、國安高層，以及與外交部長吳釗燮會晤午宴之外，下午更安排與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會晤。據了解，成員除了執政的民進黨立委，也包括國民黨立委、民眾黨立委；而身為國民黨「不分區」的立委陳以信，也證實了有受邀會面一事，因此根本並沒有江啟臣所謂不讓國民黨接觸一事。

對於朱立倫在這關鍵時刻出手，綠營人士認為，這一手的政治高度，不但立刻和江啟臣高下立判，連美國人恐怕也溫暖在心頭，更意外挑動了朱立倫是否參選國民黨主席的敏感神經。

對於江啟臣的言行，民進黨副秘書長林鶴明也在臉書表示，江啟臣、國民黨過去幾個月一直羞辱美國和AIT，連AIT邀國民黨吃飯都不去，然後又污衊民進黨阻擋美國訪賓跟江啟臣見面。

「我真的沒看過這麼荒唐的發言！」林鶴明說，要指控要有證據，難道涉外事務講話都不用負責任？一個曾經執政過的政黨，對於涉外事務的應對處置如此不及格，真的是歎為觀止。

林鶴明表示，江啟臣不是把恢復國民黨駐美代表處當主席政見嗎？都快主席交接了，成立了嗎？開始運作了嗎？他說，「看看朱立倫發言內容，江主席呀，你不要怪別人，難怪支持度差人家一截」。

▼兼任國民黨主席的立法委員江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法委員江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

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