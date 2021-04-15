江啟臣見不到陶德怨執政黨　外交部打臉：AIT依訪團旨趣安排行程

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國總統拜登（Joe Biden）摯友陶德（Chris Dodd）團訪台，國民黨主席江啟臣批評外交部、民進黨不幫安排跟在野黨見面。不過，有關訪團行程安排，外交部15日表示，美國在台協會（AIT）是依訪團旨趣安排，而外交部循例在過程中提供必要協助。

美國拜登總統專程派遣前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日抵台訪問。

對此，身兼國民黨主席的立委江啟臣14日下午接受電台專訪，抱怨民進黨政府，美方訪團或是一些關鍵的國外人士來台，就算有要求拜會在野黨，但民進黨跟外交部都沒做安排，都被一些理由推掉了，痛批「民進黨跟外交部太小鼻子、小眼睛」。

對於江啟臣把責任怪在外交部、民進黨一事，外交部15日反擊，強調訪團來台的相關行程，是由美國在台協會台北辦事處（AIT/T)依訪團旨趣安排，外交部循例在過程中提供必要協助，並尊重AIT安排美國訪團與我國內各界人士互動。

對此，涉外人士表示，了解政黨外交事務的人都不陌生，一般來說各國訪賓來台的國內行程，特別是政黨的拜訪，往往是「主隨客便」，端看訪賓跟相關政黨、智庫關係，皆依照客人的需求安排。

民進黨的涉外人士則表示，民進黨過去多年來即便在黨內財務吃緊的時候，仍然維持相當程度的國際事務辦理能量，各種包括國際政黨交流、智庫交流，甚至協力政府進行的二三軌外交，以至於當外賓來訪時，往往也會指名到訪，「如果平常沒經營，人家來了才怪外交部幹嘛不安排，不是對外交外行，就是裝傻。」