38學生共用採血針！感染科權威直呼「離譜」　疾管署令交檢討報告

▲宜蘭38學生輪流使用「12根針頭抽血」，校方急道歉。（圖／記者游芳男翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

宜蘭一間健康管理專科學校驚爆一名女醫師授課時讓38名學生共用12根採血片互幫對方抽血。感染科專家受訪直呼「太離譜」，讓學生陷入血液傳染疾病風險，是很嚴重的錯誤教學。疾病管制署副署長莊人祥回應，將會督導衛生局和教育單位合作，進行根本原因分析，以避免再有類似狀況發生。

該校外聘來自羅東醫院的何姓女醫師，在上週五（9日）微生物與免疫學課程上，要求38名學生使用12根小型採血片，互相幫對方抽血、驗血型。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，共用採血片會導致血液傳染疾病風險，常見包含B、C肝、HIV等，如果是登革熱流行季節也會有登革熱風險，「這是不可以的」、「太離譜了」。

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黃高彬指出，採血片使用完畢應該直接丟棄，而且應該和注射針頭一樣放至於硬殼收集盒避免扎到別人；這些學生全部都要追蹤，像是B、C肝潛伏期長，至少要追蹤半年。

校方已立即停止該名教師授課，並通知學生至醫院進行檢驗，已針對學生體檢結果造冊，並與醫院建立聯繫窗口，該校已啟動學生輔導機制，將即時追蹤與輔導，確保學生身心健康狀況。

莊人祥說明，疾管署立場會針對預防傳染病與防治面向進行持續關注，該案將督導地方衛生局與教育單位進行根本原因分析，避免未來再有類似狀況發生於課堂上。

針對後續學生的部份，地方衛生局、學校與醫院依據扎傷血液體液暴露感染控制措施指引進行追蹤，這個部分會請衛生局持續督導，請醫院對學生做後續追蹤，如果不幸造成疾病感染，也會全力提供需要治療。