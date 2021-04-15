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歐盟再訂18億劑輝瑞疫苗 AZ與嬌生將被拒於門外

▲▼輝瑞疫苗（Pfizer）。（圖／路透）

輝瑞疫苗因為迄今還沒出現血栓等安全問題而受到歐盟青睞。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周三(14日)在她的推特上發文稱，歐盟已累計為其公民接種1億劑新冠疫苗。與此同時，在經歷阿斯特捷利康(AZ)疫苗延遲交貨以及可能引發血栓等安全險之後，歐盟已將目光轉投向別的選擇。

英國「天空新聞」14日報導，馮德萊恩當天宣布，輝瑞(Pfizer)和BioNTech公司將在今年第二季度(4月至6月期間)提前向歐盟交付5000萬劑新冠疫苗，如此一來，歐盟二季度預期收到的輝瑞疫苗的供應量將增加至2.5億劑。

馮德萊恩同時表示，歐盟正與輝瑞和BioNTech談判，希望兩家公司能在2022年至2023年為歐盟再提供18億劑新冠疫苗，以應付變種的新冠病毒。

馮德萊恩表示，歐盟有意與輝瑞籤下如此龐大的一筆訂單，是因為她對該疫苗使用的技術有「充分的信心」。她說：「我們需要把重點放在那些已經證明其價值的技術上。」

使用腺病毒載體技術的牛津AZ疫苗和嬌生疫苗都出現了受試者接種後出現罕見嚴重血栓病例的情況。使用mRNA技術的輝瑞疫苗則因為迄今還沒出現相關安全問題而受到青睞。

報導指出，歐盟原本對AZ疫苗寄予厚重望，但AZ交付量遠不及預期，接種該疫苗後出現血栓的問題也打消了歐盟的接種進程。在此背景下，歐盟轉向輝瑞疫苗。

《義大利新聞報》(La Stampa)14日引述0該國衛生部消息人士的話說，歐盟委員會已跟許多歐盟國家領導人達成一致意見：「跟AZ和嬌生公司簽訂的疫苗合同，只在本年度有效，到期後不再續約。」

目前，歐洲藥物監管局(EMA)總共批准了4種新冠疫苗並與相關企業簽訂購買合同，包括瑞輝疫苗(6億劑)、莫德納疫苗(4.6億劑)、AZ疫苗(4億劑)和嬌生疫苗(4億劑)。當中AZ和嬌生疫苗的接種者當中有出現血栓的案例。

歐洲藥品監管局上周表示，AZ疫苗跟血栓之間可能存在關聯。但目前仍不清楚是否因腺病毒載體技術導致了血栓問題。 4月14日，丹麥宣布完全停用AZ疫苗，成為全球首個做出這一決定的國家。

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