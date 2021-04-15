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年需1.8億個紙箱急缺！農委會承諾「3大紙廠優先給」：一周後可收到

▲▼ 農委會副主委陳駿季 。（圖／農委會提供）

▲農委會副主委陳駿季。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

受疫情影響，進口紙漿量緊縮，導致國內農用紙箱供應吃緊。對此，農委會今（15日日）召開記者會指出，初步已獲永豐餘、正隆及榮成等三大紙廠同意，將優先生產農用蔬果紙箱，解決近期紙箱延遲短缺問題，一周後急需紙箱的農民將可收到紙箱。

根據農委會的統計，台灣蔬菜和水果產量，每年平均約535萬公噸，一年共需要1.8億個紙箱包裝出貨。農委會副主委陳駿季說明，依據經濟部所提供資訊，目前國內紙漿供應尚屬充裕，惟受新冠肺炎疫情影響，製造業回流，外銷及電商訂單增加，國內民生用品需求增加，導致各產業產品所需包裝紙箱需求大增；惟國內紙箱製造廠產能有限，造成生產量能不及供應國內需求，包含農用蔬果紙箱都有供不應求及延遲交貨狀況。

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陳駿季表示，為改善現有農用蔬果紙箱訂貨延遲問題，行政院沈副院長於會議指示農委會調查各農民團體每週紙箱需求量，統一下單三大紙廠，各廠並承諾將優先製作農用蔬果紙箱，一週可交貨，協助解決農用蔬果紙箱短缺問題。

至於青農或個別農民所需特殊紙箱倘達一定數量，陳駿季提到，可透過該會農糧署洽請榮成紙業公司協助接單製作。陳駿季進一步說明，為利快速製作及供應紙箱，將一併調查各農民團體需求之紙箱規格，未來朝公版紙箱規劃，由三大紙業公司依蔬果大類製作公版紙箱，提供農民團體及農民共同使用。

陳駿季強調，紙箱為農產品最重要的包裝運銷資材，感謝永豐餘、正隆及榮成等三大紙廠同意全力配合優先生產供應農用蔬果紙箱，解決紙箱短缺問題，得以確保農產品之運銷供應，保障農民生計。

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