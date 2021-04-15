龍崎指定自然保留區及地質公園自然地景　黃偉哲：垃圾掩埋場等開發案胎死腹中

▲台南龍崎工業指定自然保留區及地質公園，市長黃偉哲表示，垃圾掩埋場等開發案自然胎死腹中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府自然地景及自然紀念物審議會14日，指定龍崎工業區149.0206公頃自然保留區及132.2058公頃地質公園，成為台灣首座同時具自然保留區及地質公園的自然地景，市長黃偉哲表示，垃圾掩埋場等開發案自然胎死腹中，市府會統籌一些經費來維持公園的自然風貌，學術研究在這裡也可以持續進行。

台南市長黃偉哲為保存龍崎泥岩奇特自然地景，指示台南市政府農業局著手規劃將此區域劃設為自然地景，為保存世界級自然景觀盡一份心力，農業局依據法定程序陸續完成區域生態調查、地質調查，於2020年12月16日辦理現勘及地方說明會，並據調查資料及說明會重大決定內容撰寫評估報告書。

4月14日送交台南市政府自然地景及自然紀念物審議會並做成指定處分決定，後續公告30日，再送中央備查；經過台南市府團隊、環保團體、學者專家等2年多努力，終於審議通過龍崎工業區指定自然地景。

黃偉哲表示，台南市民很關心龍崎自然地景公園，因為這裡有很豐富的生態、複雜的地形，並有非常珍貴的地景，大家都希望能夠把它保留下來，但行政機關有行政機關的程序要走，必須尊重審議委員的討論和意見，所以才花兩年完成審查，最後也達到與市民預期相符，這他也感到高興。

黃偉哲表示，接下來台南市政府會籌一些經費來建置自然地景公園，在經費容許的範圍內，一步一步地建置地景公園，一方面維持自然風貌，一方面可以讓民眾親近的獨特地形，裡面豐富的生態，還有一些學術研究的部分可以在這個地區持續進行，這是一個好的開始；自然地景公園的設置之後，當然對於一些開發行為就會停止了，當初在那個地區要設置所謂的垃圾掩埋場等開發，自然地胎死腹中。

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