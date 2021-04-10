茂卿盃南北友誼賽揭幕　黃偉哲：全力推動橄欖球運動

▲為紀念台南市橄欖球之父黃茂卿醫生100歲冥誕所舉辦的「茂卿盃南北友誼賽」10日盛大舉行，台南市長黃偉哲、議長郭信良等人親自參加揭牌活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為紀念台南市橄欖球之父黃茂卿醫生100歲冥誕所舉辦的「茂卿盃南北友誼賽」10日盛大舉行，台南市長黃偉哲、議長郭信良等人，親自參加揭牌活動，黃偉哲除感念黃茂卿醫生百年前組成全國第1支橄欖球隊，大力推動橄欖球，讓台南市至今保留優良風範，台南市政府會全力支持台南市橄欖球委員會推展橄欖球運動。

行政院顧問陳宏明指出，有「台南市橄欖球之父」之稱的黃茂卿先生（1922-2008）一生推動橄欖球運動，黃茂卿醫師是日本京城齒科醫學士，1947黃茂卿24歲時，率同太平境教會青年團契的一群團員，縫製一顆橄欖球，在南門球場開踢，1968年開始籌建專用球場，1970年台南市立橄欖球場完工啟用，黃茂卿醫師領導台南市橄欖球35年，台南市的球員與球迷，不分世代都以「茂卿兄」尊稱他。

為紀念台南市橄欖球之父黃茂卿醫生100歲冥誕，由林茂宏、杜元坤、陳宏明等人發起追思會，並由台南市橄欖球委員會主任委員莊邦琦、榮譽主委黃四山、葉福添；副主任委員莊國隆、嚴嘉麟；總幹事何忠瑜、副總幹事陳培章及周文良、:蘇奕穎、胡柏漢等人舉辦「茂卿盃南北友誼賽」，吸引南北橄欖球好手組隊參加比賽，透過比賽相互交流，除追思感懷黃茂卿醫生的「一日橄球人、一生橄球魂」的精神外，更全力推動台南橄欖球運動風氣。

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