「果乾外交」乘勝追擊　黃偉哲親挑「台南之光驚喜包」給蕭美琴

▲黃偉哲為駐美代表蕭美琴挑選各式美味果乾，要將這些台南家鄉優質點心，寄給蕭美琴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在個人推特上分享蕭美琴代表所送的來自台南的鳳梨乾，引起一陣台灣美味水果乾熱潮，市長黃偉哲不僅回應蓬佩奧的貼文表示深感榮幸，也力邀蓬佩奧到台南一遊，親身品味台南水果的好滋味。

黃偉哲12日深夜也在個人臉書上盧列台南各家廠商、農會所產的果乾列表，乘勝追擊，大力行銷台南所產的各式果乾，向大眾深入介紹此次獲得蓬佩奧親睞的台南之光。

黃偉哲13日信守在個人臉書上的承諾，親自前往位於台南官田的果乾公司，親自為駐美代表蕭美琴挑選各式美味果乾，包括：芭樂乾、番茄乾、芒果乾，柚子乾還有各式蔬菜水果脆片，如洋蔥脆片、杏鲍菇脆片等。黃偉哲不放過任一口味的果乾，全數裝入箱內，要將這些台南家鄉優質農作物做成的美味點心，寄給台南的女兒駐美代表蕭美琴。

黃偉哲表示，非常感謝蕭代表人在美國也不忘協助台南美味水果打開國際知名度，更希望這批「台南之光驚喜包」，能為在第一線奮鬥的蕭代表及外交人員打氣加油，提供更多來自台南溫暖的支援，並能品嚐到家鄉甜蜜的滋味。

據悉，黃偉哲也為此次因喜愛台南鳳梨乾，而讓台南鳳梨乾一炮而紅的蓬佩奧前國務卿，準備了一盒包含各式不同口味的美味果乾，再度親筆邀請蓬佩奧來台南一遊，品嚐享譽國際的台南美食。黃偉哲表示如果有機會的話，一定會竭力接待前國務卿，讓共享自由、民主價值的台灣與美國關係更好。

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