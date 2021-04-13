國營工會慰留林佳龍　羅智強：乾脆學古人送萬民傘

▲林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨團踢爆，交通部主秘黃荷婷動員交通部相關國營事業工會，以及觀光旅遊團體，慰留交通部長林佳龍。對此，國民黨台北市議員羅智強批評林佳龍，「你要搞這招，乾脆學古人送萬民傘」。

羅智強13日在臉書表示，林佳龍一方面表態辭職，交通部主秘又動員挽留，林佳龍演這齣十八相送，要讓自己走得漂漂亮亮，讓大家覺得，是眾人苦苦哀求、依依不捨，自己還是高風亮節，堅持辭職以示負責，這樣未來再起的時候，也比較華麗，「林佳龍，你要搞這招，乾脆學古人送萬民傘，發動民眾堵在交通部，不讓你出門，或者找人把你的鞋子搶走。這都是以前中國官場的套路，你想知道的話還有很多公安意外，辭職就辭職，哪來這麼多廢話？」

羅智強指出，高雄氣爆7天後，時任經濟部長張家祝主動請辭，高等法院已判決，高雄氣爆是高市府的過失責任，結果當年高雄市長陳菊沒辭，經濟部長辭了，張家祝有像現在的蘇貞昌、林佳龍這樣扭扭捏捏嗎？蘇貞昌戀棧權位不想下台，林佳龍為了東山再起歹戲拖棚，「民進黨你們真的是夠了」。

羅智強還說，當年高雄氣爆，陳其邁不罵陳菊，卻痛罵張家祝「冷血」、「是不是人」，「溫暖陽光又善良的邁邁市長，冷血、是不是人這二句話，要不要改送林佳龍、蘇貞昌、蔡英文？」

對於國民黨團指控工會表明慰留林佳龍，是黃荷婷在背後下指導棋，中華郵政工會、旅行公會全國聯合會都跳出來否認，強調是自發相挺，沒有長官指使。