上海地產商資助黃之鋒等人　「引薦赴美控訴中國」被判11年徒刑

▲李亨利被判刑11年。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

央視14日報導，上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利長期捐助香港反中活動，並資助「反華分子」，協助將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張昆陽等「反中亂港分子」引薦到境外，與西方的反華政客，甚至高級官員會面，編造中國壓迫人權、港警暴力執法等證據，於日前被以「資助危害國家安全犯罪活動罪」判刑11年。

報導提到，李亨利出生於上海，1980年間曾因引誘婦女賣淫及詐騙，兩次被公安機關處理，從而對政府產生怨恨和仇視，並對「某個西方大國」極度崇拜。

報道指出，李亨利是典型兩面人，與政府官員接觸時極力表現自己是「愛國商人」，但私底下毫不避諱自己的反華思想。

大陸的國安機關人員表示，李亨利2009年在「某西方大國」參與了一場反華活動，認識一名楊姓「反華分子」，並向對方捐贈數十萬美元資金。

廣東省國安局警方指出，李亨利曾到香港，與立法會前議員梁國雄及學聯前秘書長周永康會面，2014年香港爆發佔中運動後，李亨利更資助黃之鋒、周永康、羅冠聰、張昆陽等人與西方大國反華政客、高級官員會面，編造中國壓迫人權、港警暴力執法等證據。

大陸的國安機關還說，發現境内有大量資金通過非法途徑流向香港，用於支持反中亂港活動，追蹤之後於2019年11月拘捕李亨利；今年4月2日，李亨利依「資助危害國家安全犯罪活動罪」被判有期徒刑11年。