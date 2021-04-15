　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海地產商資助黃之鋒等人　「引薦赴美控訴中國」被判11年徒刑

▲▼上海地產商長期資助黃之鋒等人　被判11年徒刑。（圖／翻攝央視新聞）

▲李亨利被判刑11年。（圖／翻攝央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

央視14日報導，上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利長期捐助香港反中活動，並資助「反華分子」，協助將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張昆陽等「反中亂港分子」引薦到境外，與西方的反華政客，甚至高級官員會面，編造中國壓迫人權、港警暴力執法等證據，於日前被以「資助危害國家安全犯罪活動罪」判刑11年。

報導提到，李亨利出生於上海，1980年間曾因引誘婦女賣淫及詐騙，兩次被公安機關處理，從而對政府產生怨恨和仇視，並對「某個西方大國」極度崇拜。

報道指出，李亨利是典型兩面人，與政府官員接觸時極力表現自己是「愛國商人」，但私底下毫不避諱自己的反華思想。

大陸的國安機關人員表示，李亨利2009年在「某西方大國」參與了一場反華活動，認識一名楊姓「反華分子」，並向對方捐贈數十萬美元資金。

廣東省國安局警方指出，李亨利曾到香港，與立法會前議員梁國雄及學聯前秘書長周永康會面，2014年香港爆發佔中運動後，李亨利更資助黃之鋒、周永康、羅冠聰、張昆陽等人與西方大國反華政客、高級官員會面，編造中國壓迫人權、港警暴力執法等證據。

大陸的國安機關還說，發現境内有大量資金通過非法途徑流向香港，用於支持反中亂港活動，追蹤之後於2019年11月拘捕李亨利；今年4月2日，李亨利依「資助危害國家安全犯罪活動罪」被判有期徒刑11年。

ET快訊
西門火鍋店訂35kg龍蝦！送到店「卻說不要了」他怒報警
建國北路賣玉蘭花3小時收入僅50元！網紅正妹當場脫衣結果曝光
快訊／准辭了！林佳龍20日卸任交通部長
丁字褲正妹逛超市露出還加碼性感照！大方認「我很敢脫」
荳荳吐6字心碎發聲！元元「還原真相」怒戳何孟遠說謊
快訊／重罰逃漏稅！政院修法最高開罰1億
快訊／找到了！甜美長髮女高中生失蹤76hrs　爸媽急帶回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川台資企業名品館開幕　助台商引流客戶降營銷成本

胡錫進：美對台海問題「缺少決心」　「戰略模糊」點對他們好！

北京加碼封殺「涉毒藝人」　擬新定自律懲戒措施

一顆石頭40萬！超狂「奇石村」　全村靠撿石頭致富

司機主動讓路！女快速過馬路「揮手致謝」　下秒遭另外一台車撞飛

上海地產商資助黃之鋒等人　「引薦赴美控訴中國」被判11年徒刑

騰訊、快手等第二批11家網企　承諾依法合規經營

美氣候特使訪華「破冰？」　胡錫進：戰略算盤別打太精

香港紀律部隊改走「中式步操」　保安局長：彰顯國家情懷！

公務員兒媳「哺乳期」搞上50歲局長！　公公揭家醜：虛榮心太強

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

《玩命關頭9》最新預告

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

四川台資企業名品館開幕　助台商引流客戶降營銷成本

胡錫進：美對台海問題「缺少決心」　「戰略模糊」點對他們好！

北京加碼封殺「涉毒藝人」　擬新定自律懲戒措施

一顆石頭40萬！超狂「奇石村」　全村靠撿石頭致富

司機主動讓路！女快速過馬路「揮手致謝」　下秒遭另外一台車撞飛

上海地產商資助黃之鋒等人　「引薦赴美控訴中國」被判11年徒刑

騰訊、快手等第二批11家網企　承諾依法合規經營

美氣候特使訪華「破冰？」　胡錫進：戰略算盤別打太精

香港紀律部隊改走「中式步操」　保安局長：彰顯國家情懷！

公務員兒媳「哺乳期」搞上50歲局長！　公公揭家醜：虛榮心太強

「死前最想看到結局的漫畫」排行榜！《柯南》打敗「脫稿王」奪冠

廖允杰「終點前起身輸賽」挨罵…王家梁拿MVP也被質疑！罕吐錄影心聲

柯瑞3節轟42分「還想打被柯爾請回」　29分鐘飆11顆三分刷爆紀錄

快訊／20日卸任交通部長！林佳龍首發聲：感謝成全　曝最後收尾工作

四川台資企業名品館開幕　助台商引流客戶降營銷成本

快訊／高雄林園大貨車翻覆！「橫躺3車道」僅機車道可通行

約看電影遭嗆「渣男」！他被罵到傻眼求解　1600人揪關鍵

不是林子偉！　雙城超級游擊手確診拉上另一名工具人

圍籬封鎖逢甲屋台街廣場　傳改商旅！鄰居：聽聞裡面太複雜

拍板！外國專業人才來台「3年取得永久居留」　租稅減免延長5年

大陸熱門新聞

15歲少年拒讀書　工地操4天求饒

「360萬存款」11年沒動過！家屬接通知驚呆

嗆「錢還沒花完」拒絕住院...老董5天後猝死

正妹網紅「爽嫁房產富二代」！綠帽男友大鬧婚宴

3小時激戰片流出！　野生貓熊樹上發情互頂

少女洗澡時滑倒　椅腳直插進後庭噴血休克

大黑狗突然想要　女主人慘被撲倒

「中華民國憲法」仍實施　國台辦回應

公務員兒媳哺乳期搞上50歲局長　公公揭家醜

21歲正妹當小三遭肉搜！5天後白骨化慘死

外送員車禍叫急救…救護車趕到當場輾過他下半身

超狂「奇石村」　全村靠撿石頭致富

少年沈迷遊戲精神異常　母怒告遊戲公司

失業空姐誤當小三　用空中瑜伽帶上吊

更多熱門

相關新聞

參與《禁蒙面法》遊行　黃之鋒判刑4個月

參與《禁蒙面法》遊行　黃之鋒判刑4個月

前香港眾志秘書長黃之鋒及社運人士古思堯，前年10月5日《禁蒙面法》生效當天被指控參與未經批准的港島區遊行，黃另被控違反《禁蒙面法》。綜合港媒今（13日）最新消息指出，東區法院裁決，古非法集結罪名成立。「黃之鋒被判監4個月，古思堯則被判監5個月。」

夏寶龍：嚴懲黎智英、戴耀廷、黃之鋒

夏寶龍：嚴懲黎智英、戴耀廷、黃之鋒

證實拘捕53人　港警控癱瘓政府

證實拘捕53人　港警控癱瘓政府

周庭交保申請遭拒　香港法官：以儆效尤

周庭交保申請遭拒　香港法官：以儆效尤

蓬佩奧：和盟友合作捍衛香港自由

蓬佩奧：和盟友合作捍衛香港自由

關鍵字：

李亨利黃之鋒

讀者迴響

熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

NONO媽媽過世！臨終留話「陳家交代給兒媳」

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

博恩嗆社會敗類！徐乃麟五字經大罵

何孟遠被抓包錄影「當眾手碰采子」

沒水庫還40年不限水　全台僅這縣辦得到

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面