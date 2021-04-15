陶德哀悼太魯閣號罹難者　「我們和台灣感到同樣悲傷」

▲陶德進總統府與蔡英文會晤，對於太魯閣號事故表示哀悼。（圖／翻攝自YouTube／總統府）



記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日發生重大意外，造成49人不幸罹難，其中有2位是美國籍外師，負責協助北市府推廣雙語教育。對於太魯閣號事故，陶德15日上午表示哀悼。

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日訪台，15日上午10時進總統府會晤蔡英文。

陶德致詞時首先表示，非常感謝蔡總統，僅代表本團感謝蔡總統誠摯歡迎和接待，這次很榮幸可以和兩位資深的外交政策專家一同訪問台灣，這兩位在美台關係上面都具備相當豐富的知識和經驗，一位是阿米塔吉大使，曾經在小布希總統任內擔任副國務卿，另外一位則是史坦柏格教授，曾在歐巴馬任內擔任副國務卿。

接著，陶德提到，要向花蓮太魯閣號事故的罹難者致上最深切的哀悼，這次的事件中許多寶貴生命不幸喪生，他們和台灣感到同樣悲傷，對於其中兩位年輕美籍教師離世，個人更是感到非常難過和不捨，這兩位來到台灣主要是為了增進美台人民友誼和互相理解。