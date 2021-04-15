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新冠患者重症昏迷遭隔離...暖心護理師發明「上帝之手」為他暖手

▲▼暖心護理師發明「上帝之手」為新冠患者暖手。（圖／翻攝自推特）

▲護理師用裝有溫水的手套溫暖插管病人的手。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

巴西一名護理師因為不想讓重症患者因隔離，獨自一人在醫院走完人生的後一程，於是便在橡膠手套內灌入溫水，上下包覆住病人的手，希望能代替無法在旁陪伴的家人握住他們的手，給予溫暖。相關照片曝光後，隨即引發熱議，網友紛紛讚賞護士，因為疫情已經非常忙碌了，卻還這麼有同理心，十分偉大。

根據ladbible報導，新冠肺炎仍在全球持續蔓延，其中巴西的累計確診人數已經來到1367萬人，排名全球第三，當地醫療體系更是近乎崩潰。一名來自巴西的護理師阿菈烏霍（Semei Araújo Cunha）長期負責照顧因感染新冠肺炎而遭到隔離的重症患者，然而在工作期間，她發現，因為疫情過於嚴重，許多重症患者可能在被住院隔離後，還未重新見到家人就不幸病逝。

因此，為了不讓病患孤獨地走完人生的最後一程，她想出了一個方法，那就是先將兩個醫療用的一次性橡膠手套灌入溫水，並上下包覆住病患的手，宛如有人用溫暖的手掌握住他們冰冷的四肢一樣，希望藉此給予安慰。

阿菈烏霍說，一開始他們先用繃帶包裹住病人的手，但病人的四肢依舊冰冷，隨後他們也想過要用溫水浸濕病人的手，但是因為有被污染的風險，因此也只能放棄。直到最後，她終於想到這個兩全其美的方法，並稱之為「上帝之手」，不但能夠給病患心靈上的慰藉，也能溫暖對方的手。

阿菈烏霍表示，作為一名護理師只有專業是不夠的，更要成為一個具有同理心的人。

 
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