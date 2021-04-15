76行者任務完成！　13天不間斷修復「太魯閣49具遺體」：夥伴辛苦了

▲76行者宣布完成太魯閣號事故任務。（圖／翻攝自Facebook／76行者遺體美容修復團隊，下同）

記者葉國吏／綜合報導

太魯閣408車次2日發生重大事故釀成49死悲劇，遺體修復團隊「76行者」第一時間前往花蓮殯儀館，無酬為罹難者修復遺體。至今事發已經第14天，76行者在臉書發文宣布完成任務，49具遺體都已修復。

太魯閣事件發生後，76行者第一時間就進駐花蓮殯儀館，要替罹難者遺體進行美容修復，只希望能讓罹難者能夠完整的回家，並且有尊嚴的前往來世。

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▲▼76行者發文感謝所有協助單位。

這起事故不少罹難者幾乎是顱顏受損，其中男大生葉冠霆的遺體軀幹受損嚴重，修復師花費較長時間完成修補，14日葉父、母也到現場看看兒子，而由於76行者有一名志工長相與葉非常像，甚至連髮型都一模一樣，起初修復師並未將葉的嘴唇化得飽滿，葉父還笑著對修復師說，「這位志工就是範本」，希望修復師能夠將葉的嘴唇用得飽滿一些，「這樣就是一百分了」。

儘管中間有酸民質疑76行者的動機，但他們仍秉持當初信念，在14日深夜臉書發文宣布「任務完成」，49具遺體皆已修復完成。文中也感謝所有協助的政府及民間單位，「光是靠76行者們是無法完成的」。