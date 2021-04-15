藍委揭民進黨排審會計法真正目的：激化朝野衝突「轉移太魯閣事故焦點」

▲立法院財政委員會排審事涉「國務機要費除罪化」的《會計法》修法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院財政委員會15日排審事涉「國務機要費除罪化」的《會計法》修法，國民黨團批評修法是替陳水扁案件解套，堅決反對。立委李貴敏更質疑，民進黨在這個時間點提修法，藉此激化政黨衝突，就是在轉移台鐵太魯閣號事故、缺水缺電，甚至是8月四大公投的焦點。

根據民進黨立委蔡易餘所提《會計法》修正草案，主張民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

藍綠黨團今天都發出甲級動員應戰，會議一開始，國民黨團立委輪番上台程序發言，經過一個小時程序發言，國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文開始拖延發言時間，召委郭國文10點宣布休息後，國民黨立委仍持續坐在發言台前，截至中午都還沒進入正式詢答。

「不只除罪，還溯及既往，不為別的，就是要幫陳水扁解套。」國民黨立委李德維在臉書發文，鄭重呼籲民進黨，要嘛就乾脆特赦陳水扁，誰赦的誰負責，別拿制度來當遮羞布，歷任多位總統，就他扁家貪污，「不敢譴責扁家太貪，卻怪罪制度太爛，這不是沒有知識，是沒有常識。」

國民黨立委李貴敏更質疑，民進黨今天特別排了國務機要費除罪化法案，說穿了就是在轉移台鐵太魯閣號事故、缺水缺電，甚至是8月四大公投的焦點，現在台灣有這麼多民生相關議題需要處理，在這個時間點提修法就是為陳水扁量身定做，再透過民進黨立委背書，希望藉此激化政黨間的衝突，轉移社會注意力。

李貴敏強調，今天議事程序是有瑕疵的，尤其國務機要費的處置牽涉相關部會，包括審計單位、法務部、司法院都牽涉在內，如果今天是為特定人量身定做，或為總統或國安人士解決這個問題，政府可以直接特赦，如果是真正要討論，那相關單位都應該被邀請。