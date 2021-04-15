太魯閣號「事發畫面」被裁切　運安會將跟花檢討論公布完整版

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號重大事故釀成49人死亡，運安會曾開記者會公布事發當下的列車行車紀錄器畫面，但後續證實畫面有經過裁切，右大半邊拍到有人站在那，但是否是肇事包商李義祥所雇的非法移工「阿好」，則不願證實。外界關心何時將公布未裁切畫面，對此，運安會副主委許悅玲表示，還要跟花檢溝通看何時比較適合公布。

運安會日前公布的畫面顯示，太魯閣號在出和仁隧道出口，過彎後看到捲著樹幹雜草工程車，接著撞上去出軌傾斜，硬生生再撞上隧道左側，錄影畫面就進入全黑，整個過程大概9秒。不過，仔細看畫面所呈現的角度比較偏左半邊，連太平洋拍到了，右大半邊卻憑空消失。

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▲▼運安會公布的畫面中，右大半邊被裁切掉。（圖／東森新聞）



運安會後來證實，基於檢調調查考量不方便公布，才會把畫面稍微裁剪。當時有人出現在畫面中，就在便道走下來的軌道旁邊，離隧道還有一段距離，身穿白色上衣搭配短褲，是不是想要示警不得而知。

運安會副主委許悅玲今出席立法院交通委員會前受訪表示，如果大家有需求，運安會可跟花檢溝通，看何時比較適合公布，將再進一步討論。還要跟花檢溝通看何時比較適合公布。但當初為何會裁切畫面？許表示，基於分工原則，當初還有部分關係人未到案，為了不妨礙檢調偵辦進度才這樣處理，這對雙方合作較合適。

至於今有媒體報導，花檢批運安會「大嘴巴」說太多，許悅玲則回應，她沒聽過這個說法，大家都是政府單位在進行調查，花檢執行檢調調查，運安會則是安全調查，溝通管道暢通應該沒有太多誤會。

另外，目前也傳出運安會人員私下抱怨花檢偵辦步調太慢，許悅玲認為該人員並非運安會主委、發言人或指定授權的人，不代表運安會立場及看法。

▼對比運安會公布的畫面，跟其他列車行駛過同一路段，明顯看出其他列車行車紀錄器的視野。（圖／東森新聞）



▼站鐵軌旁的人是不是「阿好」？運安會低調不願多談。圖為阿好事發後騎車逃逸。（圖／地方中心翻攝）

