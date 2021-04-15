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才女被霸凌哭到變視障！姊：願把一隻眼給妳　讓她走出成畫家

記者黃翊婷／綜合報導

24歲的林芳語求學時因為遭到霸凌，幾乎天天以淚洗面，沒想到某天一覺醒來眼前一片空白，經過診斷發現視神經剩不到10％，近乎失明，人生也隨之陷入低潮，後來是姊姊一句「願意把一隻眼睛給妳」，讓她決定重新站起來，成為視障畫家。

▲▼ 盲人林芳語 。 （圖／林芳語提供）

▲林芳語到學校演講，與學生開心合照。（圖／林芳語提供，下同）

林芳語14日在臉書PO文中提到，近日與唐寶寶周則翰在中正紀念堂展出雙人畫展，很感謝協助策展、收藏畫作以及許多親臨現場的貴賓，「這次和則翰的畫展是一個很特別的組合喔，他的畫風生動有力，相對我是走溫柔派的，大家有空可以到中正紀念堂參觀喔，划算組合一次前往兩種感受。」

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不過，現在的林芳語活潑、大方又自信，但她的人生路程並不平坦，就讀大學二年級時，因為收養一隻心臟不好的狗，在網路上遭誣陷「虐待動物」，當時動保意識強大，同學們看到網路文章，開始有人把她的課表、打工地點、住家地址等資訊PO上網，相當於是讓大家來肉搜。

當時林芳語收養的狗因病離世，還要面對眾人的指指點點，求助校方撤掉校版上的不實指控，得到的回答卻是，「學校愛狗人士很多，我們不能單方面幫妳，除非妳有辦法澄清你沒有虐狗」，她求助無門，決定瞞著身邊的人自己寫訴狀書、上法院陳情，希望大事化小，小事化無。

▲▼ 盲人林芳語 。 （圖／林芳語提供）

▲林芳語鼓勵學生遭到霸凌不要害怕，發生了更應該站出來正視這樣的事情。

林芳語曾形容，當時感覺全世界只剩她，同學們也因為害怕而刻意疏離，她每天故作鎮定去上課，回家就一直哭，有一次哭著入睡後，隔天一早睜開眼睛，卻發現眼前一片空白，什麼都看不見，經醫生檢查，原來她的眼睛因為眼壓過過高等因素，罹患青光眼，視神經剩不到10％，近乎失明，這也讓她的設計師夢想破滅。

後來，林芳語一邊上學、一邊打官司，還要南北奔波開刀治療眼睛，努力一年多，總算讓事情都告一段落，霸凌言語也隨之停止，但心情還是處於低潮，後來是姊姊一句「妳不要哭了，40歲後等我有工作、有小孩，願意把一隻眼睛給妳」，讓她決定重新站起來。

「默不吭聲不是解決辦法，只會讓陰影一直在心裡萌芽。」林芳語說，自己憑藉以前從事車輛設計學來的技巧，以身障者的角度為盲人設計輔具，還學習鋼琴、作詞作曲、演戲、唱歌、藝術創作，並將這一路走來的故事分享給大家，成為生命教育老師。

畫出迷悟雙人畫展 #中正紀念堂#唐寶寶周則翰#視障畫家林芳語￼ 聽說明天自由時報的頭版有機會看到我喔❤️ 今天感謝周大觀文教基金會策劃這次的畫展，以及來到現場的各位嘉賓~ 感謝HiQ全人股份有限公司收藏畫作 以及我今天邀請的兩位重量級嘉賓都...

林芳語 Fanny Lin 發佈於 2021年4月14日 星期三
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