街訪「媽媽知多少」生日血型攏母災…台中大遠百母親節搶救親情大作戰！

▲街訪突擊隊最近前往遠東百貨隨機訪問路人了解媽媽的程度。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

母親節即將來臨，打算送什麼禮物給媽媽呢？想送禮送到心坎裡，勢必要先了解媽媽的喜好，街訪突擊隊最近前往遠東百貨隨機訪問路人「媽媽知多少？」想不到竟有超過半數的民眾回答不出媽媽的生日、血型，看來有必要手刀回家關心一下媽媽，順便趁母親節送上小禮物聊表心意！遠東百貨精選實用好禮，款款都有誠意十足的優惠價，保證母親節禮物不會驚喜變驚嚇，陪大家全面展開搶救親情大作戰！

▲寵孫魔人系的媽媽，可以送樂高限定玩具組享受天倫之樂。

▲裕珍馨奶油酥餅滿足喜愛吃點心的媽媽味蕾。

影片中，街訪突擊隊隨機抽考路人媽媽的農曆生日、血型及年齡，想不到多數人都支支吾吾答不出來，令人忍不住傻眼大嘆：「說好的愛媽媽呢？」然而，談到與媽媽的相處，有人苦笑自己生來就是被罵、天天踩媽媽的雷，只好隨時備妥媽媽愛吃的下午茶點心逆境求生，像是在台中大遠百就能買到大甲名產「裕珍馨奶油酥餅」，香酥甜鹹的口味是吃貨媽媽的最愛，加上最近挺台灣鳳梨行動的「裕珍馨迷你旺來酥餅」每一口都吃得到金鑽鳳梨內餡的酸甜滋味與果肉精華，希望讓媽媽吃甜點、消消氣；或有民眾看準媽媽已經進化為「寵孫魔人」，打算買一組樂高玩具限定組送給媽媽和姪子一起享受天倫之樂。

▲時髦的媽媽送蘭蔻保養品或Steve Madden高跟鞋都很好。

有人則是從小就跟著媽媽一起到百貨公司血拚，熟知媽媽最愛打扮漂亮，因此鎖定最近很夯的「蘭蔻超未來精華主打組」要陪媽媽一起凍齡Keep美麗，順便再帶一雙超時髦的「Steve Madden透明水鑽繞踝尖頭高跟鞋」，還可以一起穿上母女鞋亮麗出門喝下午茶。

▲網傳背小包包的女人比較好命，不妨買咖CHARLES&KEITH小包讓媽媽幸福轉運一下。

還有人則是聽說「背小包包的女人比較好命」，打算買母女包送媽媽自己也順便一起變好命，而「CHARLES&KEITH經典法棍包」有當紅的金屬飾扣再搭配可替換的金屬或帆布兩款背帶，無論是都會時髦的媽咪還是喜歡休閒感的媽咪都合適，背上好命小包一秒通往幸福人生。

▲幫愛操心的媽媽用農純鄉滴雞精補一下，再送雙健走鞋陪伴運動散散心，讓媽媽愈活愈健康。

捨不得媽媽長年愛操心導致身體不好的人，就很適合送「農純鄉X鎮瀾宮聯名平安健康滴雞精禮盒」有了媽祖加持、不加一滴水的滿滿精華與心意，代替子女照顧媽媽的身體，順便再送上一雙SKECHERS GO WALKER 5健走鞋，讓媽媽輕鬆爬山、健走暢遊大自然，有好心情才會愈活愈健康。

▲上班族打算送媽媽OSIM uDream 5感養身椅放鬆身心。

街訪突擊隊更捕獲野生上班族正在體驗OSIM uDream 5感養身椅，他透露母親節除了包給媽媽紅包，今年還打算送她一台按摩椅，讓媽媽平時可以用專屬APP量身訂製按摩體驗放鬆身心，還可以透過全球首創 AI壓力監測 5感紓壓，最高科技生物傳感器，監測身體壓力指數，把愛媽媽的心意送好送滿，把握4/15~5/11到遠東百貨參加「媽咪我愛你」的母親節檔期優惠活動，買越多省越多，挽回媽媽的心就趁這一波。

【台中大遠百4/15-5/11媽咪的美麗冒險】

→百貨服飾當日累計滿5000送500

→4/15-4/18首四日1F化妝品當日單櫃滿10000再加送200

→1F國際精品（珠寶/手錶/配件指定專櫃）當日單筆滿20000送1000

→1F國際精品（服飾指定專櫃）當日單筆滿20000送2000

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