謝長廷稱台灣核廢水釀「畸形魚」 　黃子哲怒嗆：蘇貞昌不敢辦？





▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對日本決定排放福島核廢水入海，國民黨文傳會副主委黃子哲14日表示，駐日代表謝長廷靜默，更在臉書上說，「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海，引發秘雕魚的爭議」。張冠李戴，意圖散布假消息，為了幫日本掩護，把台灣核電廠拖下水，拿來當墊背。

黃子哲下午於臉書發文指出，過去台灣核電廠排水口確實曾出現秘雕魚 (畸形魚)，但早已有中研院學者證實，是高水溫所造成，與核污染無關。後來經改善，秘雕魚也就鮮少出現了。

黃子哲說，換言之，謝長廷所謂我國核電廠排放未處理的核廢水造成秘雕魚的說法，根本是子虛烏有，惡意捏造，就是標準的「假訊息」，過去說要嚴懲嚴辦假訊息的蘇貞昌院長，難道不用趕快出來指示把謝長廷法辦嗎？

黃子哲強調，事實上原能會已經出來打臉，日本要排放的核汙水是311 核災的後遺症，是反應爐冷卻水外洩，加上核電廠附近有大量地下水，進一步把輻射物質往外帶，才引起大家的質疑與恐慌。而台灣反應爐並沒有破損的問題，所排出來的水，危害性相對是非常低的。

黃子哲說，福島核廢水殘留的放射線物質，當然有可能造成秘雕魚，這也是漁民所關切的，但謝長廷把它與台灣核電廠的廢水拿來相提並論，不僅是張冠李戴，竹篙帶菜刀，其用意恐怕是踐踏台灣來護航日本，這種「助」日代表，既可惡又可恥。我們支持台日維持良好而友善的關係，但面對大是大非與民眾利益，官員必須挺起腰桿，展現應有的態度與風骨。