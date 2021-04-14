出入請注意！　桃園市政府後棟大樓6月進行外牆修復工程

▲秘書處長顏子傑表示，桃園市政府後棟大樓6月進行外牆修復工程。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府秘書處14日於市政會議表示，市政大樓後棟建築於1994年啟用至今已逾20年，2016年和2019年曾發生外牆壁面大規模剝落的情況，產生安全顧慮，為保障洽公民眾及市府同仁安全，今年6月起將進行北側外牆的修復工程，預計到明（2022）年第四季完成，施工期間將有完善的工區維護及周邊交通改道管制計畫，盡可能減少洽辦公的不便。

鄭市長指示，工程施工期間以安全第一為原則，請工務局、新建工程處督導施工團隊落實工安管理，保障施工安全；其次，為維持民眾洽公的方便性，請交通局、警察局及桃園區公所協助工區周邊的交通改道管制作業，也請秘書處與各相關單位預先宣導車輛、人行道等交通動線，確保行政園區維持洽辦公的安全及便利性。

秘書處長顏子傑表示，後棟建築北側恰為迎風面，又位處大樓與大樓之間，側風風勢格外強勁，2016年受到颱風風災、2019年寒流後立刻回暖的熱漲冷縮，都導致外牆瓷磚大片掉落。經市府委託桃園市建築師公會進行「桃園市政府後棟外牆結構安全鑑定」，其鑑定結果顯示後棟外牆薄型鋼網牆因縫滲水導致內部型鋼及螺絲生鏽，且現有補漏措施已無法阻止內部構件繼續劣化鏽蝕，為避免安全危害，建議外牆進行全面性修復工程。

顏處長說明，本次工程利用部分室內空間進行施工，需各局處協助配合，受影響的辦公室會在距離內牆約1.2公尺處設立臨時隔間牆，隔間牆選用防風防潮材質並封至樓板或樑頂，加強防護功能，保障辦公同仁的安全。施工程序將分成9個階段分區施作，每個階段工期約4至6個月，施工前一個月會先行通知局處協助遷移隔間範圍內的設備及物品，而室內隔間施工作業會安排於夜間及假日進行，降低對辦公的影響。施工期間，一樓全家便利商店將維持營運。

關於施工期間的交通管制，顏處長表示，考量高空吊車進駐及高空物料暫置等情形，為防止高空物料墜落的危險，計畫封閉北側到綜合會議廳的部分馬路，並以施工圍籬架設出「施工管制區」，車輛行駛動線需調整、縮減甚至封閉的範圍，會加強宣導；行人動線的部分，將在施工管制區外架設新的安全通道；此外，將於本府大樓與警察局、衛生局兩側各增設2格身障專用機車停車位及2格身障專用汽車停車位，部份路邊停車格也將塗銷改為機車停車格，以完善的安全及交通配套，維持行政園區的正常運行。

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