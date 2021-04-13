6車尋仇開10多槍！高雄仁武車行4人中彈　衝突起因是「她」





▲高雄市仁武一處車行遭人開十多槍，監視器拍下轎車撞鐵門畫面。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄仁武區一處鐵皮屋半夜先遭到一部轎車衝撞鐵門之後，隨即被人開槍掃射10多槍，當場4人中彈送醫，據警方調查，雙方起因為暱稱「蔡小小」的女子在臉書PO文罵前男友許姓男子，其中22歲的高姓男子在蔡小小的臉書嗆聲要求她撤文，隨後女子的王姓友人就打電話給高姓男子質問何要在他人臉書留言，雙方電話中衝突後，因為知道王男都會出沒在此車行，因此才到車行開槍，目前警方已查獲2部車輛及1人偵訊中。





▲高雄市仁武一處車行遭人開10多槍，共4人受傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起槍擊案件就發生在13日3時10分獲報仁武區大景二街一處車行，有6部車就來到此處，其中一部車先是衝撞鐵皮屋大門之後，另外一部車上2人就朝車行瘋狂開槍，現場開了超過十幾發的子彈，當場造成4個人受傷。

據初步了解，起因為一名臉書暱稱「蔡小小」的女子於11日凌晨4時許，在臉書PO文罵前男友許姓男子，寫出對方在交往過程不良行徑，22歲的高姓男子看到此文，在蔡小小的臉書嗆聲要求她撤文，於12日21時許，蔡小小的王姓友人就打電話給高姓男子質問何要在他人臉書留言，雙方就在電話中先爆發衝突。

▲高雄市仁武一處車行遭人開十多槍，監視器拍下轎車停在前面朝鐵捲門開了10槍。（圖／記者洪靖宜翻攝）

一直到13日凌晨3時許，就有6部自小客車到這間車行，其中一部先倒車衝撞大門，屋內人聽聞聲音從2樓下樓，另一部自小客車車上2人朝鐵捲門大約開了十槍，共4人被子彈波及，包含邱姓男子（19歲、左側身中彈）、羅姓男子（24歲、右側身中彈）、陳姓男子（24歲、右大腿中彈）、劉姓男子（24歲、左手臂中彈），送醫急診皆無生命危險，滋事一方隨即逃逸。

據了解，嫌犯會到這間車行開槍，是知道平時王男會在這車行出沒，因此就跑到車行找人，而受傷4名男子並未參與網路論戰，是無辜遭受波及。仁武分局獲報立即與刑事局南打、刑警大隊成立專案小組，目前鎖定特定對象積極偵辦中，目前車輛已鎖定，查獲2部車輛及1人偵訊中。

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