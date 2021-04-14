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年過半百逃鞭刑！小黃司機假好心「幫解安全帶」　2度猛抓少年下體

安全帶,汽車,Seat Belts。（圖／達志影像／示意圖）

▲周嫌假藉幫忙解開安全帶的名義，對少年伸出狼爪。（圖／達志影像／示意圖）

記者王佩翊／編譯

新加坡一名兼職的計程車司機2017年涉嫌假借「幫忙解開安全帶」的名義，對當時年僅13歲的男性乘客上下其手，觸摸對方下體。經審判後，該名男子被判坐牢14個月以及鞭刑3下，然而因為嫌犯已經超過50歲，因此得以逃過鞭刑，僅以坐牢3週取代。

根據《中國報》報導，事發當時年僅13歲的少年2017年7月21日與一名男同學放學後在路邊攔下計程車，準備先回家換衣服，再返校繼續參加課外活動，而司機正好就是現年58歲的周立炳（音譯）。兩人準備上車時，周男先是示意被害少年坐前座，而少年也不疑有他，直接坐在副駕駛座。

車程中，周男不斷與受害者搭話，數度捏了少年的臉頰，抵達目的地後，他更假借要替對方解開安全帶的名義，2度觸碰男學生的下體，甚至還要求少年跟他一起下車「去上廁所」，並且不讓同車男同學跟隨。受到驚嚇的男學生當場嚇得拉著同學跑回家。

事發後，被害少年擔憂會遭到嫌犯盯上，於是拿起美工刀防身，並通報母親與老師，最後在師長的鼓勵下報案。該案日前開庭，法官認為周嫌非禮未滿14歲受害者，因此判處14個月徒刑與鞭刑3下，但念在被告已經年過50歲，因此讓他以多坐牢3週取代鞭刑。

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