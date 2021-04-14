仙女送公文命理師聯手2兒虐看護！害爆瘦12kg跳樓逃　3人下場曝

▲命理師江嘉葉因將藝人范瑋琪與張韶涵的心結解釋成前世因「仙女送公文」產生疙瘩一夕爆紅，遭控與兒虐待印傭挨告。（圖／翻攝江嘉葉臉書）

記者黃宥寧／台北報導

命理師江嘉葉過去將藝人范瑋琪與張韶涵的心結解釋成，前世關係「仙女送公文」產生疙瘩一夕爆紅。她與兒王立揚、王立凱遭控虐待印尼籍女看護，王立揚甚至伸魔手猥褻，導致看護只好從4樓跳下逃生。母子3人去年9月遭二審法官依傷害罪、違反《人口販運防制法》各判10月徒刑易科罰金30萬元，民事部分，士林地院判3人應賠50萬3000元給看護。

印尼籍看護巧巧（代名）淚訴，從2016年4月14日起由江嘉葉（本名江品儀）的兒子王立凱、王立揚委託仲介辦理聘僱到他們家擔任家庭看護工，負責照顧江嘉葉的生活起居。豈料同年6月3日江嘉葉與兒母子3人因不滿她工作表現卻多次毆打她，導致她受有右側第二、第三肋骨骨折、左側、右側第十至第十二肋骨骨折、全身多處挫瘀傷、橫紋肌溶解和下顎骨骨折等傷害。

母子3人惡劣行徑不僅如此，甚至限制巧巧的人身自由，不但不給巧巧鑰匙，甚至要她24小時待命照顧江嘉葉，讓巧巧沒有足夠的休息時間，甚至不提供她正常三餐飲食及新鮮食物，當巧巧飢腸轆轆想拿食物果腹時竟大聲喝斥她，並命她簽署悔過書、作錯事情要扣薪等，甚至將巧巧手機沒收不讓她求救。

▼被害看護巧巧來自印尼，卻遭江嘉葉母子3人聯手虐待。（圖／取自免費圖庫123RF）

40歲王立揚甚至在2016年5月凌晨時在住處將手伸進巧巧上衣內，撫摸她胸部，並隔著褲子觸碰她下體。巧巧受不了只好偷偷撥打電話給仲介公司求救，豈料江嘉葉見狀在同天竟向仲介公司謊稱「巧巧逃跑了！」

巧巧求助無門只好在同年6月3日上午趁家中無人注意，從4樓前陽台欄桿想攀爬下樓逃跑，但雙手無力支撐而掉落到1 樓的遮陽棚上方，負傷求助路人。

法官審理時閱巧巧受虐日記清楚寫下「我睡過頭會被大兒子踢、被打」、「大兒子連續甩我巴掌」、「晚上二兒子工作回家，太太像以前一樣告狀，說我淨化做錯（根據太太宗教儀式），給他喝水時水滴到他衣服和其他許多告狀。甚至記下逃生時險象環生狀況「早上6 點大家都睡覺，我想要逃走，想從陽台那邊爬下來，但沒抓穩，從4 樓掉下來，掉到1 樓遮雨棚，有一個賣豆腐的人把我送去警察局。」

巧巧於刑事二審審理中表示「我一天吃三餐，早上吃半個饅頭，其他兩餐要江嘉葉同意後才可以吃，可以吃雞脖子、

雞頭、蘿蔔乾、炒豆干，我吃的菜就是這些」。巧巧從入境時健康紀錄為52公斤，因遭江嘉葉母子3人虐待下竟在1個多月內暴瘦12公斤。

對此母子3人向法官辯稱，家中的門也沒有上鎖，是巧巧自己不要休假，所以才沒有外出過，伙食飯菜更是有菜有肉，營養相當均衡，甚至更不可能有猥褻的事實。

法官就巧巧就醫驗傷得知她確實遭虐待，根據賣豆腐證人證明巧巧確實有跳樓逃生事實，認定王立凱、王立揚、江嘉葉共同侵害巧巧身體權、健康權，又謊報看護逃逸侵害名譽權；至於不給予新鮮食物導致巧巧暴瘦跟猥褻證據不足仍判決江嘉葉母子應連帶賠精神慰撫金35萬元，及9個月不能工作損失15萬3000元，共需賠巧巧50萬3000元。全案可上訴。

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