▲新北金山「波浪大道」健走路跑520登場，15日起開放免費報名。（圖／攝影師陳明華提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區磺清大橋因道路筆直又長，高低起伏道路被當地民眾稱為「波浪大道」。新北市政府金山區公所表示，將於5月20日舉辦首屆「我金山我驕傲」健走路跑活動，於15日起至5月10日受理免費報名，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加。

金山區長廖武輝表示，磺清路是金山最活潑的道路，因其路長筆直並因特有坡度有如跳舞一般，更是萬金石馬拉松的重點路段之一。為使民眾體驗更豐富的環境，首屆金山健走路跑路線特別擇此路段進行，讓眾多參與者在健走路跑的同時，能欣賞清幽的美人山景及得天獨厚的海景。

廖武輝說，途中行經金山清水農地，一探自然生態友善田園的小鶴基地，及牡丹蓮花盛開綻放的數大之美，期待藉由這次路跑活動成為學生及民眾一段難忘的回憶，感受獨特不凡的金山景致，另外特別感謝本次協辦單位金山警分局、金山區衛生所、金山區清潔隊及金山青年活動中心大力協助。

▲新北市金山區公所5月20日舉辦首屆「我金山我驕傲」健走路跑活動。（圖／新北市金山區公所提供）

金山高中校長賴來展表示，今年要特別感謝金山區公所規劃及推動第1屆健走路跑活動，並邀請讓學生們一同參與，能充分感受到金山區公所在文化教育這塊特別用心。希望經歷這次活動喚起學生們的在地認同感，日後也能憶起母校的美麗印記，彼此心中留下一段既難忘又充滿驕傲的紀念。

金山青年活動中心表示，運動旅遊正夯，運動除了讓旅程更添活力，更可以是健康、低碳的旅遊模式，凡報名參與本次活動的民眾，可搭配金青住宿優惠方案，讓參加民眾能在活動前入住，並於活動後不急著離開，嘗試以漫遊金山旅遊，用不同的方式與角度來一窺金山之美。

金山區公所表示，2021「我金山我驕傲」健走路跑活動路線3.8公里，特定於5月20日舉辦，不僅代表「我愛你」，也象徵大家為愛而走為愛而跑的涵義。活動即將自年4月15日起至5月10日止開放網路報名：https://reurl.cc/dVlopM，歡迎各界好友呼朋引伴與我同行。

美麗最大的祕密

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