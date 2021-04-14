日本福島核輻射廢水排入大海　北海岸漁民憂：秘雕魚事件重現

記者郭世賢／新北報導

日本政府13日拍板決定在2年後將福島核一廠125萬噸核輻射廢水稀釋排放入海，引起北海岸漁民及多國抗議、關切。漁民擔心北海岸多年前「秘雕魚事件」再度重現；北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，已參與國際連署反對「政府一定要表達抗議」。總統府發言人張惇涵則表示，外交部、駐日代表處、原能會等相關主管機關，已正式向日方表達反對意見。

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

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郭慶霖表示，核二廠出水口1993年曾發生過秘雕魚事件，金山、萬里漁民開始有反彈的聲音，漁民們深怕「秘雕魚」會不會再度重現？海水汙染造成海洋生態恐長期危害海洋生態，目前已連署反對，政府也應透過外交管道表達反對。

郭慶霖說，這些核輻射含有高低劑量不等廢水，不管標準如何，排入大海後恐造成全球海洋的災難，會衝擊生態、漁業及觀光，不只台灣會受影響，海水隨著洋流在各地海洋流竄，恐會是全球性的衝擊。

▲北海岸漁民開始有反彈的聲音，漁民們深怕「秘雕魚」會不會再度重現。（圖／記者郭世賢攝）

總統府發言人張惇涵13日晚間表示，包含外交部、駐日代表處、原能會等相關部門，皆多次向日方表達高度關切之意，並傳達台灣人民及環保團體之憂慮，相關主管機關原能會並已正式向日方表達反對意見。

張惇涵表示，我國要求日本政府正視各界的多元意見，並向我方提供後續安全處置措施之完整資訊，相關措施亦必須符合國際放射防護委員會（ICRP）建議標準，「政府也將持續關注日方與國際原子能總署（IAEA）等後續因應作為，並與日方更加緊密進行相關技術交流與資訊分享」。

張惇涵強調，自10年前日本311震災後，政府即有跨部會合作機制，辦理水產品輻射監測，對於新增之風險，政府相關單位也會針對周邊海域加強監測和其影響評估，以確保水產品之食品安全及漁民收益，並為國民健康與及區域海洋環境嚴格把關。

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