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小號音樂家竟撿屍性侵醉女　痛醒驚喊「不要」死都不原諒！

▲▼小號音樂家鄭鍇，二審獲判緩刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲小號音樂家鄭鍇，二審獲判緩刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市立交響樂團小號演奏員鄭鍇，2019年與朋友餐敘後，竟撿屍一名酒醉女子，過程中女子痛醒，哀求「不要」，但鄭男仍完事得逞。被害人因故過世，但過世前仍不願原諒鄭男，而鄭男雖賠償100萬達成和解，但一審仍認定他惡性重大，判刑3年2月。案經上訴，高院二審14日宣判，改輕判鄭男有期徒刑2年，並宣告緩刑5年的自新機會。

鄭鍇資歷顯赫，曾獲得國內外多個獎項，曾任幼獅管樂團、幻響管樂團、愚韻管絃樂團、台北市立交響樂團附設管樂團、國防部示範樂隊小號首席及管樂團首席，並多次擔任台北市立交響樂團、國家交響樂團、長榮交響樂團客席小號。教職方面也閱歷豐富，曾任華岡藝術學校西樂科、啟英高中音樂班及光仁小學音樂班小號講師，積穗國中、仁和國中、永和國中、光明國小、興南小學、台北青年管樂團訓練團及國防部空軍樂隊小號分部老師。

而他曾於2013年間，對當時年僅13歲的少女摸胸猥褻，後來與家長和解，獲輕判6月徒刑，緩刑3年。但鄭男仍不知悔改，又犯下本案。本案發生於2019年5月1日晚間，鄭男與友人先後在臺北市中山區碧海山莊、松山區星聚點復興店等處飲酒聚會。一夥人喝到凌晨，席間女友人小飛（化名）因不勝酒力，鄭男陪同她搭計程車離去。

但鄭男趁著小飛酒醉，竟將小飛帶到旅館，脫褲性侵。過程中小飛痛醒，向鄭男哀求：「不要」，同時伸手推拒，但鄭男不顧小飛反對，持續硬上，完事得逞。小飛事後提告，鄭男遭提起公訴，但小飛又因故過世。一審法院審理期間，鄭男雖賠償100萬元，與小飛家屬達成和解；但一審法院仍認定他曾犯前案，認為鄭男惡性重大，「迄告訴人因故去世前，仍飽受被告本案犯行所苦，未曾原諒被告，自應嚴予非難。」

全案再上訴，高院二審審理後，卻改認定鄭男惡行並未重大，最後僅判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間內需提供200小時義務勞務，以及4場的法治教育。可上訴。

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