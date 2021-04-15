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17歲少女慘遭性侵！男友就在樓下　惡狼拍片洩慾「明天就PO上網」

（示意圖／視覺中國CFP）

▲少女帶親友赴約談判，竟慘遭前男友拍片性侵...（示意圖／視覺中國CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

賴姓男子2017年不滿17歲小女友另結新歡，設局誣賴對方偷錶、要求到家中談判，竟不顧女方男友在樓下，強行摀嘴性侵2次，甚至拍下影片。士林地院審理後，依對少年強制性交、以強暴使少年拍猥褻行為之電子訊號等罪，判處8年有期徒刑。

判決指出，賴男與少女交往同居1年多，但2017年5月女方移情別戀、提出分手，他心有不甘，因此向女方家人控訴，父親手錶、戒指遭竊，疑是少女所為，要求雙方見面解決。為此，同年6月，少女在新男友、姊姊和阿姨陪同下，前往賴男住處討論此事。

不過，賴男藉口有2人私事要談，要求另外3人先行迴避，結果一行人不疑有他，果真離開到附近超商等候。賴男見狀，立刻將少女帶到自家臥室「談判」，先是指責少女另結新歡、不念舊情，隨後求對方回頭，如此一來便不追究父親財物失竊一事。

少女反駁，自己根本沒偷東西，更不願復合，有什麼事情就趕快講清楚，她急著離開。賴男聽完惱羞成怒，竟強脫對方衣物，當場性侵得逞。不久後，賴父返家，賴男離開房間支應，獨留少女在房間內啜泣，但由於衣不蔽體，少女只能趁隙用手機向姊姊求救。

很快的，賴男再度回到房間內，威逼復合遭拒，竟二度性侵得逞，還拍攝影片。當時少女極力掙脫，但賴男強行扳開少女的手腳，拍攝私密部位，完全不顧女方苦苦哀求，還一邊說「不用遮了，已經照到了」、「手拿開」、「我明天就PO上網！」

少女親友接到求救訊息，匆忙趕到賴男住家，要求放人，但為時已晚，只能陪同被害少女報警、驗傷，並向賴男提告。法院開庭時，賴男辯稱當下雙方情不自禁，才在房間發生關係，但現在心情低落，受到解離性失憶症影響，已經記不太清楚案發過程。

不過，法官審酌種種跡證，以及遭查扣手機內的5段影片，加上少女、親友指證歷歷，最終認定賴男2度施暴性侵，而且即便罹患失憶症，看到影片至今也仍未道歉、賠償，因此依成年人故意對少年犯強制性交，判處3年2個月，又以強暴使少年拍攝猥褻行為電子訊號罪，處7年2個月，合併應執行8年有期徒刑，全案仍可上訴。

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