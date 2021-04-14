遭爆偷吃美女教授！「百大名醫」背景曝光　網酸：倫理委員會，嗯哼

▲百大名醫遭爆偷吃義守大學美女教授。（圖／截自嘉南療養院網站、義守大學網站）

記者張乃文／綜合報導

曾榮獲衛福部資深典範醫師獎，並被媒體選為百大名醫的衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，驚爆與同院研究倫理委員會委員、義守大學護理系教授許玫琪有婚外情。據《鏡週刊》報導，女方除了多次在男方租屋處留宿，還在公開群組中稱男方為「寶貝」，而此事被歐陽文貞妻子抓包後，他卻反逼妻子離婚。

現任衛生福利部嘉南療養院醫師兼任副院長的歐陽文貞，除了是台灣老年精神醫學會常務理事暨教育委員會召集人，也是台灣臨床失智症學會理事等，長年致力於失智症、老年精神醫學、思覺失調症及精神疾病流行病學。對於各項災後心靈重建任務，如：921及2006年印尼地震也不遺餘力。

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至於成為不倫戀事件女主角的許玫琪，專長為精神科護理、老人護理及護理研究等，並於義守大學護理系擔任教授，更是嘉南療養院研究倫理委員會委員；不過此職稱卻也讓網友嗤之以鼻，留言表示「倫理委員會，嗯哼」。

而研究倫理委員會是為保障研究參與者權益，並審查與人文社會科學領域及行為科學領域相關研究之倫理事宜。

▲百大名醫歐陽文貞遭爆偷吃。（圖／截自歐陽文貞臉書）

雖然雙方對於工作上的專業不容質疑，但此次被爆出婚外情事件，據《鏡週刊》描述，歐陽文貞與吳姓妻子結婚23年，育有1子1女，2人都在嘉南療養院服務，吳女當年一路支持丈夫取得公共衛生學博士學位，夫妻倆也是同事眼中的神仙眷侶。但和許玫琪的不倫事件傳出後，據傳歐陽一再逼吳女盡快簽署離婚協議書，吳女則因突如其來的打擊，每天以淚洗面，吃不下也睡不著，短短2個月內瘦了15公斤。

不過，不倫事件被媒體揭露後，歐陽文貞的臉書婚姻狀態仍顯示「已婚」，最新公開發表的文章則停留在2020年2月22日，且往回搜索大多是以精神醫學等內容做衛教。另外，影片部分，他也常在Youtube分享失智症預防治療、社區精神病人照護體系或老年憂鬱症防治相關內容，致力於精神醫學研究。