LINE跳「神秘小明」喊寶貝！名醫妻揭出軌真相崩潰　2個月暴瘦15kg

▲百大名醫歐陽文貞偷吃義守大學美女教授，還逼迫結縭23年的妻子吳女離婚。（圖／擷自嘉南療養院網站、義守大學網站）

記者莊智勝／台南報導

曾獲選百大名醫、衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞遭週刊踢爆，與同院研究倫理委員會委員、義守大學護理系教授許玫琪發展婚外情，歐陽文貞甚至還強逼結縭23年的吳姓妻子離婚，導致妻子為此身心崩潰、日日以淚洗面，更在短短2個月內暴瘦15公斤。判決書內容還指出，吳女某日上午意外發現丈夫手機跳出署名「小明」的訊息通知，內容極度曖昧，吳為此震驚發抖，事後想來，是丈夫刻意將許的暱稱改為「小明」，欲蓋彌彰。

《鏡週刊》踢爆，歐陽文貞與許玫琪發展不倫畸戀，歐陽甚至為了與許相守，不惜斬斷與妻子23年的婚姻，開口提出離婚請求，並不斷催促吳女盡快簽署離婚協議書，還在離婚訴訟中翻找舊帳指責妻子不是，提出如「指導教授邀約聚餐，妻子拒絕出席」、「妻子自費6萬買二手鋼琴未事先商量」等荒謬藉口，盼能脫離婚姻。

判決書內容指出，歐陽文貞與吳女於民國86年3月結婚，婚後育有一男一女，夫妻倆均在衛福部嘉南療養院服務，108年結婚紀念日前，歐陽還溫柔地表達對妻子的情意，妻子的皮包裡也一直收著丈夫在醫院服務時手寫的愛的卡片；豈料看似美滿幸福的婚姻，卻在去年情人節後瞬間變了調。

109年4月，歐陽文貞突然向妻子表示，「上天的安排，緣分盡了、想一個人自由自在」等語，希望能夠離婚。面對丈夫突如其來之舉，吳女無法接受、也不能理解，甚至事後歐陽文貞還不斷逼迫、催促妻子盡快簽署離婚協議書，導致吳女每每想起都哭到不能自已，撕心裂肺、無法吃也無法睡，體重在短短2個月內暴瘦15公斤。吳女不堪精神折磨，懇求丈夫給予安眠鎮靜劑亦遭拒絕，最後只好自行前往身心診所就診，在好友與2個孩子的支持下，情緒才逐漸穩定。

吳女向法官表示，兩人結婚23年多以來感情和諧、恩愛，在丈夫提出離婚訴求後，她為挽回溝通，曾多次傳訊給丈夫，希望能夠理解原因以及他的想法，但卻均被已獨不回，甚至歐陽文貞還搬出居所，拒讓妻子與子女知悉他的住處，完全拒絕溝通。

吳女說，早在109年3月下旬就察覺丈夫有異，大熱天的不但衣服包緊緊，晚上還發現他脖子上有疑似「種草莓」的不明吻痕，詢問後丈夫閃爍其詞、行為怪異，當時吳女直覺就有鬼；且隔天早上在餐桌上，還看到丈夫手機突然跳出LINE通知，署名是「小明」，她困惑點開，卻看到「我的寶貝老師〜每天好好吃，好好睡，精神飽滿和清朗，身體健健康康」、「我有老師的關懷，我現在每天早上在充滿愛的氛圍中醒來，幸福的，有意義的過一天」、「我的老師，每天想到我的關懷，也要充滿幸福與愛喔！」等極度曖昧訊息，令吳女當場震驚到全身發抖，明明丈夫就與許玫琪熟識，但卻欲蓋彌彰將其暱稱設為「小明」。

在手機曖昧訊息被抓包後，歐陽文貞作風更加大膽，一改先前恩愛形象，開始嚴格挑剔吳女，更藉此堅決表明要離婚、分居。吳女指出，在她極力想挽回婚姻、法院排定調解前，還收到匿名信件，其中附有丈夫與許女在火車上親密擁抱入睡的照片，還有相互餵食、牽手撫摸、親聞臉頰等互動，這時她才終於明白原來丈夫早已背叛婚姻。

法官審酌後認為，吳女的青春歲月全在為家庭與工作付出，反覆繁忙20多年，努力當一為堅毅的人妻，甚至兒子也曾說要找向媽媽一樣兼顧工作與家庭、全意支持先生的伴侶；但歐陽文貞為了一己訴求，一昧指責妻子不是，且以歐陽文貞與許女互動上來看，顯見歐陽可歸責性較大，應不得主張離婚，因此駁回歐陽文貞訴求。