遭爆偷吃美女教授！「百大名醫」今仍正常看診　校方緊急回應了

▲百大名醫遭爆偷吃義守大學美女教授。（圖／截自嘉南療養院網站、義守大學網站）

記者張乃文／高雄報導

針對被選為百大名醫的衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體驚爆與同院研究倫理委員會委員、義守大學護理系教授許玫琪有婚外情，多次在男方租屋處留宿，還在公開群組中稱男方為「寶貝」。消息一出，義守大學公共事務處則表示，事情屬於私領域，且一切還在司法程序，校方不便做任何回應。

另外，嘉南療養院秘書王忠益接受電訪時則表示，這是個人家務事，院方不便介入，會再了解相關情況；也證實副院長歐陽文貞今日仍正常上班，正在看診中，且患者很多。

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▲衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞遭爆偷吃義守大學女教授。（圖／截自個人臉書、嘉南療養院網站）

現任衛生福利部嘉南療養院醫師兼任副院長的歐陽文貞，除了是台灣老年精神醫學會常務理事暨教育委員會召集人，也是台灣臨床失智症學會理事等，長年致力於失智症、老年精神醫學、思覺失調症及精神疾病流行病學。對於各項災後心靈重建任務，如：921及2006年印尼地震也不遺餘力。

至於成為不倫戀事件女主角的許玫琪，專長為精神科護理、老人護理及護理研究等，並於義守大學護理系擔任教授。

雖然雙方對於工作上的專業不容質疑，此次卻被爆出婚外情事件，據《鏡週刊》描述，歐陽文貞與吳姓妻子結婚23年，育有1子1女，2人都在嘉南療養院服務，吳女當年一路支持丈夫取得公共衛生學博士學位，夫妻倆也是同事眼中的神仙眷侶。但和許玫琪的不倫事件傳出後，據傳歐陽一再逼吳女盡快簽署離婚協議書，吳女則因突如其來的打擊，每天以淚洗面，吃不下也睡不著，短短2個月內瘦了15公斤。