蘋果全系列限時3天折扣　入手iPhone 12現折再回饋最高省4700元

▲東森購物ETmall「Apple旗艦館」即日起推出限時快閃折扣，活動只有三天。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

果粉注意！東森購物ETmall「Apple旗艦館」14日（三）起推出限時快閃折扣，Apple全系列商品，不論手機、平板或穿戴裝置，購買滿8,000元折抵800元、滿30,000折抵2,888元，再搭配銀行回饋方案，最高能省下5,088元，等於產品下殺83折。

Apple快閃折扣活動從14日上午10點準時開搶，至4/16止， 活動限時3天，只要進入東森購物Etmall網站Apple旗艦館抽折價券，消費滿10,000元折888元、滿18,000元折1,688元、滿25,000元折2,500元，滿30,000元折2,888元。

其中首推iPhone系列手機，iPhone 12 128G原價28,500元，現折2,500元只賣26,000元，搭配銀行刷卡回饋最高可省4,700元；iPhone 11 128G原價21,500元，現折1,688元，破盤價不到20,000元就能入手。

精省商品iPad 32G 10.2吋，原價10,500元，折扣後只要9,612元，搭配銀行回饋方案最高可省1,888元，等於下殺82折。原價18,900元的iPad Air 64G 10.9吋，折扣後再加銀行回饋，最便宜16,112元就到手。

MacBook Air 13吋原價30,900元，現折2,888元，搭配銀行回饋最高可省下5,088元，等於只要25,812元，同時還有超夯的Apple Watch S6 可享折扣888元。東森購物表示，這次優惠機會難得，限量商品售完為止，蘋果迷不可錯過。